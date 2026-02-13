FCZ-Meisterheld vor Wechsel zum FC Basel

Der Schweizer Innenverteidiger kommt laut französischen Medienberichten aus Montpellier. Blick-Informationen bestätigen, dass die Wege des Nati-Spielers nach Basel führen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der FC Basel ist auf der Suche nach einem Ersatz für Jonas Adjetey fündig geworden. Wie das französische Portal SV Football berichtet, hat sich der amtierende Meister mit dem Zweitligisten Montpellier auf einen Transfer von Nati-Spieler Becir Omeragic (23) geeinigt. Dass es zum Wechsel kommen wird, deckt sich mit Blick-Informationen.

Laut SV Football wird der FCB gut 2 Millionen Franken nach Frankreich überweisen und zudem 10 Prozent des nächsten Verkaufs an Montpellier abtreten. Der Vertrag des Nati-Spielers soll bis im Sommer 2030 gültig sein. Omeragic wechselte 2023 vom FCZ zu Montpellier, nun kehrt er zum Rivalen aus Basel in die Schweiz zurück.

Der gebürtige Genfer, der im Alter von 16 Jahren aus der Jugend von Servette zum FCZ wechselte, kam bisher zu sieben Einsätzen für die Nati. Nach 14-monatiger Abwesenheit wurde er für die abschliessenden WM-Quali-Spiele im November gegen Schweden und den Kosovo wieder ins Team von Murat Yakin berufen.

Nach den Abgängen der beiden Innenverteidiger Adrian Barisic und Jonas Adjetey sieht der FCB in Omeragic die gewünschte Verstärkung für die Abwehr. Der Romand mit bosnischen Wurzeln ist mit 23 Jahren noch jung, bringt aber bereits die Erfahrung von über 100 Spielen für den FCZ mit. Mit den Zürchern wurde er 2022 Schweizer Meister. Für Montpellier stand er rund 50 Mal in der Ligue 1 und Ligue 2 im Einsatz.