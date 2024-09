Grosser Aufreger zum Start in die neue NFL-Spielzeit: Auf dem Weg zum Stadion fürs erste Saisonspiel gegen die Jacksonville Jaguars wurde Miami-Dolphins-Star Tyreek Hill (30) von Polizisten angehalten. Weil er den Anweisungen der Beamten, seine Fensterscheibe herunterzulassen, nicht schnell genug Folge leistete, wurde Hill aus seinem Fahrzeug gezerrt und brutal festgenommen.

Eine Bodycam-Aufnahme dokumentiert die Szene. Darin ist zu sehen, wie Hill mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt. Ein Polizist kniet ihm ausserdem auf den Rücken. Kurz später wird der Wide Receiver wieder freigelassen und steht bei der Partie gegen die Jaguars auf dem Feld.

Nun äussert sich Hill erstmals zum Vorfall. «Ich hätte mein Fenster in diesem Moment herunterlassen können», gesteht er an einer PK in der Nacht auf Donnerstag ein. Erklärt dann aber sein Zögern: «Die Sache mit mir ist die, dass ich keine Aufmerksamkeit will. Ich will nicht, dass in diesem Moment Kameras und Telefone auf dich gerichtet sind.»

Tyreek Hill wurde am Sonntag vor dem ersten Saisonspiel brutal festgenommen. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Hill fordert Entlassung

Auch er müsse sich zwar «an Regeln halten» und «tun, was jeder andere auch tun würde» – trotzdem habe die Polizei falsch gehandelt, macht Hill klar. «Gibt ihnen das nun das Recht, mich buchstäblich windelweich zu prügeln? Auf keinen Fall.»

2:56 Teamkollegen kommen zu Hilfe: Bodycam-Aufnahme zeigt Verhaftung von Tyreek Hill

Der in der Festnahme federführende Polizist wurde unterdessen als Danny Torres identifiziert. Gegen ihn fordert Hill nun konkrete Konsequenzen. «Er muss gefeuert werden. Denn in diesem Moment hat er nicht nur mich schlecht behandelt. Er hat auch meine Mannschaftskameraden mit Respektlosigkeit behandelt.»

Zwei von ihnen, Calais Campbell (38), der ebenfalls kurzzeitig festgenommen wurde, und Jonnu Smith (29), eilten ihrem Teamkollegen zu Hilfe, wurden aber schroff abgewiesen. «Er hat ein paar verrückte Worte zu ihnen gesagt, und sie haben nicht einmal etwas getan. Was haben sie dir getan? Sie sind nur auf dem Trottoir gegangen.» Gegen Torres wird nun polizeiintern ermittelt.