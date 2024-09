Die neue NFL-Saison ist in der Nacht auf Montag so richtig lanciert worden. Und der erste Spieltag lieferte sogleich eine faustdicke Überraschung – und einen Starspieler, der noch auf dem Weg zum Stadion von der Polizei festgenommen wurde.

Die National Football League (NFL) ist zurück – und wie! Sportlich hat die neue Saison sofort Fahrt aufgenommen. Und auch abseits des Platzes überschlagen sich die Ereignisse schon am ersten Spieltag. Hier gibts im Round-Up alles Wichtige zu den ersten 14 Spielen.

Erst in Handschellen, dann völlig entfesselt

Unglaubliche Szenen vor dem Heimspiel der Miami Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars. Auf dem Weg zum Stadion wird Miami-Superstar Tyreek Hill (30) von der Polizei angehalten, auf den Boden gedrückt und verhaftet. Videos von anderen Autofahrern zeigen den Wide Receiver in Handschellen.

Grund für die Verhaftung: Laut NFL-Insider Ian Rapoport sei Hill zu schnell gefahren und danach sei es zu einem Wortgefecht mit den anwesenden Polizisten gekommen. Viele Teamkollegen fahren vorbei, halten an und bieten ihre Unterstützung an. Hill wird kurze Zeit später wieder freigelassen und steht gegen die Jaguars auf dem Feld.

Dort löst er dann endgültig alle Fesseln. Im dritten Viertel fängt er einen Pass von Quarterback Tagovailoa und trägt ihn mit seinem ligaweit einzigartigen Tempo 80 Yards für einen Touchdown in die Endzone. Danach jubelt er provokant und lässt sich von Teamkollege Jaylen Waddle symbolisch verhaften. Am Ende gewinnt Miami 20:17. Und Hill sagt im TV-Interview: «Auf dem Weg gab es eine ziemliche Überraschung. Ich bin einfach froh, dass mir meine Teamkollegen geholfen haben. Sie haben ihr Leben für mich riskiert. Das hat mir gezeigt, dass wir ein verf****t gutes Team haben dieses Jahr.»

Die grosse Überraschung

Die New England Patriots waren mit Quarterback Tom Brady (47) jahrelang der Liga-Dominator schlechthin. Mittlerweile ist Brady aber TV-Experte im US-Fernsehen – und die New England Patriots ein Team im grossen Umbruch. Die einhellige Meinung vor der Saison: Die Pats werden abgeschlagen Letzter in der Liga.

Umso grösser die Überraschung nach dem ersten Spieltag: Auswärts holen die Patriots gegen Super-Bowl-Anwärter Cincinnati sogleich den ersten Sieg (16:10). Vor allem die Patriots-Defense spielte stark auf und machte den Bengals das Leben schwer. Ob da doch mehr möglich ist in dieser Saison für New England?

Der Wurf der Woche

Irrer Wurf von Anthony Richardson (22). Das Quarterback-Talent der Indianapolis Colts stellt beim Heimspiel gegen Houston seine gesamte Armstärke unter Beweis. Der Spielmacher rutscht im ersten Viertel kurz weg und wirft strauchelnd noch einen Mega-Pass über 60 Yards zu seinem Receiver Alec Pierce. Touchdown! Das Stadion flippt aus.

Am Ende bringt der sehenswerte Pass aber nichts, die Colts verlieren ihren Saisonauftakt in einem spannenden Spiel 27:29.

Das Outfit der Woche

Am Sonntag hat Travis Kelce (34) spielfrei – seine Chiefs spielten bereits am Donnerstag. Und der Tight End nutzt den freien Tag, um mit Freundin Taylor Swift (34) beim Final der US Open vorbeizuschauen. Während die Sängerin in einem rot-weissen Kleid kommt, setzt Kelce auf frechen Schnauz und Gucci. Er trägt ein Sommerhemd und einen Fischerhut der Luxusmarke. Übrigens ist auch Kelces Quarterback Patrick Mahomes mit seiner Frau Brittany dabei.

Schlägerei in der Endzone

Beim Spiel zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders kochen die Emotionen so richtig hoch. Nach einem Spielzug im 4. Viertel geraten Quentin Johnston (Chargers) und Marcus Epps (Raiders) in der Endzone aneinander. Die beiden ringen, es fliegen sogar Fäuste. Spieler beider Teams mischen sich ein, es entsteht eine regelrechte Massenschlägerei. Erst nach einer knappen halben Minute wird die Rudelbildung aufgelöst. Das Spiel gewinnen die Chargers 22:10.

Resultate 1. Spieltag Kansas City Chiefs – Baltimore Ravens 27:20

Philadelphia Eagles – Green Bay Packers 34:29

Indianapolis Colts – Houston Texans 27:29

Cincinnati Bengals – New England Patriots 10:16

New York Giants – Minnesota Vikings 6:28

Chicago Bears – Tennessee Titans 24:17

Miami Dolphins – Jacksonville Jaguars 20:17

Buffalo Bills – Arizona Cardinals 34:28

New Orleans Saints – Carolina Panthers 47:10

Atlanta Falcons – Pittsburgh Steelers 10:18

Seattle Seahawks – Denver Broncos 26:20

Los Angeles Chargers – Las Vegas Raiders 22:10

Cleveland Browns – Dallas Cowboys 17:33

Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders 37:20

Detroit Lions – Los Angeles Rams 26:20 Dienstag, 10. September

