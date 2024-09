1/10 Patrick Mahomes will mit den Chiefs als erstes Team in der Geschichte drei Super Bowls hintereinander gewinnen.

Mit dem Spiel zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens startet Donnerstagnacht (2.20 Uhr Schweizer Zeit) die neue Saison in der NFL. Das fliegende Ei dominiert die kommenden fünf Monate wieder den US-Sport – und gewinnt weltweit immer mehr Fans für sich.

Mahomes will Geschichte schreiben

Der Topfavorit auf den Titel ist einmal mehr der Vorjahressieger, die Kansas City Chiefs. Die Franchise um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes (28) will den dritten Titel in Folge gewinnen. Das sogenannte «Threepeat» gelang bisher noch keinem Team.

Die Konkurrenz wird alles daran tun, König Mahomes vom Thron zu stossen. Vizemeister San Francisco 49ers verpasste den Titel in den vergangenen Jahren jeweils hauchdünn und gehört auch dieses Jahr wieder zu den Anwärtern. Daneben wollen auch die Baltimore Ravens mit MVP Lamar Jackson (27), die Philadelphia Eagles, die Buffalo Bills und die Detroit Lions ein Wörtchen mitreden.

Der 59. Super Bowl, das ruhmreiche Endspiel der NFL, findet diese Saison am 9. Februar 2025 im Caesars Superdome in New Orleans statt.

Regeländerung für Gesundheit

Die NFL gehört zu den gefährlichsten Ligen der Welt, Gehirnerschütterungen sind fast schon an der Tagesordnung. Für die neue Saison hat die Liga reagiert: Sie erlaubt den Spielern, «Guardian Caps» über ihrem Helm zu tragen. Schaumstoff-Aufsätze, die über den Helm gezogen werden und bisher nur im Training erlaubt waren. Sie sollen das Risiko von Gehirnerschütterungen verkleinern.

Der Nachteil der Aufsätze: Sie sehen relativ unvorteilhaft aus. Für die modebewussten NFL-Stars ein Problem: «Das versaut den Swag auf dem Spielfeld. Du wirst mich das nie in einem Spiel tragen sehen», sagte Receiver Rashod Bateman (24) von den Baltimore Ravens. Das englische Wort «Swag» bedeutet etwa «coole Ausstrahlung».

Der Youngster mit den lackierten Nägeln

Beim NFL-Draft konnten die Teams im April die besten Talente aus dem College in ihr Team holen. Der grösste Name: Quarterback Caleb Williams (22). Er wurde an erster Stelle von den Chicago Bears ausgewählt. Williams gilt als einer der besten College-Quarterbacks aller Zeiten und wird bereits mit Patrick Mahomes verglichen. Der Passwerfer polarisiert gerne, lackiert sich seine Fingernägel und provoziert mit seinen Aussagen. Auf dem Feld soll er die Bears zu altem Glanz führen, der Druck auf seinen Schultern ist für einen Rookie (Liga-Neuling) bereits riesig.

Neben Williams wurden fünf weitere Quarterbacks in der ersten Runde gezogen. Man darf gespannt sein, wer von ihnen abliefern kann, und wem die Bühne NFL zu gross ist.

Der 1. NFL-Spieltag Freitag, 6.September

2.20 Uhr Kansas City Chiefs – Baltimore Ravens Samstag, 7. September

2.20 Uhr Philadelphia Eagles – Green Bay Packers Sonntag, 8. September

19 Uhr Indianapolis Colts – Houston Texans

Cincinnati Bengals – New England Patriots

New York Giants – Minnesota Vikings

Chicago Bears – Tennessee Titans

Miami Dolphins – Jacksonville Jaguars

Buffalo Bills – Arizona Cardinals

New Orleans Saints – Carolina Panthers

Atlanta Falcons – Pittsburgh Steelers Sonntag, 8. September

22.05 Uhr Seattle Seahawks – Denver Broncos

Los Angeles Chargers – Las Vegas Raiders



Sonntag, 8. September

22.25 Uhr Cleveland Browns – Dallas Cowboys

Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders Montag, 9. September

2.20 Uhr Detroit Lions – Los Angeles Rams Dienstag, 10. September

2.20 Uhr San Francisco 49ers – New York Jets Freitag, 6.September

2.20 Uhr San Francisco 49ers – New York Jets

Wie kommt der Altmeister zurück?

Vergangenes Jahr war es die tragische Geschichte der Saison. Quarterback-Legende und vierfacher MVP Aaron Rodgers (40) riss sich in seinem ersten Spiel für sein neues Team, die New York Jets, die Achillessehne und fiel das ganze Jahr aus. Jetzt ist er zurück, bei der Reha setzte er auf spezielle Methoden wie dem Lauschen von Delfin-Gestöhne oder dem Konsum des Halluzinogens Ayahuasca. Ob der älteste Spieler der Liga nochmals zurück zu alter Stärke findet und die Jets zum ersten Mal seit 2010 in die Playoffs führt?

Wo kann man die Spiele sehen?

Wer jedes Spiel mit US-Kommentar schauen möchte, kann sich den NFL-Gamepass beim Streaming-Anbieter Dazn für 260 Franken pro Saison kaufen. Im Free-TV zeigt der deutsche TV-Sender RTL jeweils bis zu drei Spiele pro Sonntag.

Die NFL auf Welttournee

Auch dieses Jahr finden NFL-Spiele im Ausland statt. Neben drei Spielen in London macht die Liga auch wieder Halt in Deutschland: Am 10. November treffen die New York Giants in München auf die Carolina Panthers. Zum ersten Mal überhaupt wird auch in Brasilien gespielt. In São Paulo spielt Green Bay am kommenden Freitag gegen Philadelphia.