Nach Vorwürfen einer falschen Romanze Taylor Swift und Travis Kelce turteln beim Finale der US Open

Beim Finale der US Open in New York turteln Taylor Swift und Travis Kelce alle Gerüchte um eine angeblich geplante Trennung weg. Die Veröffentlichung eines «Medien-Plans» zur Trennung des Paares hatte in den vergangenen Tagen Schlagzeilen gemacht.