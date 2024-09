1/5 Taylor Swift und Travis Kelce sind seit rund einem Jahr ein Paar.

Das PR-Team von NFL-Star Travis Kelce (34) hat Anwälte eingeschaltet, nachdem ein angeblicher «Medienplan» zu Kelces Trennung von Taylor Swift (34) in Umlauf gebracht wurde. Medienberichten zufolge war ein Dokument in den sozialen Medien aufgetaucht, in dem behauptet wird, dass die Beziehung des Paares eine PR-Taktik ist und noch in diesem Monat enden soll. Der angebliche «Plan», der auf einem Papier von Kelces PR-Agentur verfasst zu sein schien, sieht die Trennung des Paares für den 28. September vor.

Inzwischen haben Kelces PR-Vertreter erklärt, die Dokumente seien nicht echt. In einem Statement, das unter anderem «People» vorliegt, heisst es, das Papier sei «völlig falsch und erfunden». Der Vertrag sei «nicht von dieser Agentur erstellt, herausgegeben oder autorisiert» worden: «Wir haben unser juristisches Team beauftragt, ein Verfahren gegen die für die rechtswidrige und schädigende Fälschung von Dokumenten verantwortlichen Personen oder Einrichtungen einzuleiten», hiess es weiter.

Travis Kelce und Taylor Swift sind seit einem Jahr zusammen

Erste Gerüchte über eine Beziehung zwischen Taylor Swift und Travis Kelce kamen im Sommer 2023 auf. Vor etwa einem Jahr, Ende September 2023, besuchte die Sängerin ihr erstes Spiel der Kansas City Chiefs, damals gegen die Chicago Bears. Der Sportstar und die Musikerin bestätigten ihre Beziehung wenig später, als sie händchenhaltend auf einer «Saturday Night Live»-Party gesehen wurden.

Der Medienrummel um ihre Liebe ist seitdem riesig. Im vergangenen Jahr wurde Taylor Swift noch bei mehreren NFL-Spielen gesichtet. Travis Kelce unterstützte sie bei ihren Konzerten nicht nur im Publikum, er kam während ihrer «Eras»-Tour auch auf die Bühne, als sie in London Halt machte. Eine Liebeskomödie, die von der Beziehung der beiden inspiriert ist, soll US-Medienberichten zufolge in Arbeit sein.