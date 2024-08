1/5 Liam (l.) und Noel Gallagher (r.) 1996 in Knebworth.

SpotOn Die People-Agentur

Es bahnt sich ein musikalisches Sensationscomeback an: Liam (51) und Noel Gallagher (57) haben am Dienstagmorgen (27. August) bei X und auf ihrer Website eine Tour ihrer 2009 aufgelösten Band Oasis angekündigt. Das Comeback nach 15 Jahren lässt die Fans schier ausrasten, die Website brach laut «Daily Mail» innerhalb kürzester Zeit nach der Ankündigung zusammen und in den sozialen Medien häuften sich schnell die begeisterten Beiträge.

«Ich verkaufe mein Haus, ich brauche ein Ticket»

Verschiedene User merkten jedoch auch an, was auf die Anhänger der Rockband nun zukommen wird: «Jetzt beginnt der Kampf um die Tickets», «Ich verkaufe mein Haus, Leute, ich brauche ein Ticket» oder «Ich muss mir jetzt einen Tag freinehmen, um zu versuchen, diese Tickets zu bekommen» lauten Kommentare bei X.

Angekündigt sind Shows in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin, die im Sommer 2025 stattfinden sollen. In den Städten spielt die Band jeweils mehrere Termine. Die Konzerte sollen die einzigen in Europa für kommendes Jahr sein, Termine für Auftritte auf anderen Kontinenten sollen folgen.

Tickets für die Termine in Grossbritannien werden am Samstag, den 31. August ab 9 Uhr (BST, Ortszeit) über «ticketmaster.co.uk», «gigsandtours.com» und «seetickets.com» verfügbar sein, wurde auf der Website verkündet. Tickets für Dublin werden am selben Tag ab 8 Uhr (IST) bei «ticketmaster.ie» erhältlich sein. «Ticketmaster.co.uk» gibt den Fans bereits Tipps, wie sie sich auf den Vorverkauf vorbereiten können, dazu gehört, dass sie sich einen verifizierten Account anlegen sollten.

Gerüchte um Wiedervereinigung schürte Vorfreude

Liam Gallagher hatte bereits am 26. August bei X angedeutet, dass Fans sich am 27. August auf eine Nachricht einstellen könnten und heizte damit die Reunion-Gerüchte an.

Musikexperte Kevin McManus prophezeite bereits zu diesem Zeitpunkt, dass eine mögliche Reunion und Auftritte der Band für grosses Aufsehen sorgen werden und es einen Ansturm auf die Tickets geben wird. Er erinnerte im Gespräch mit ITV dabei an die beiden Konzerte in Knebworth, die die Band am 10. und 11. August 1996 spielte. «Sie haben 250'000 Tickets ausverkauft, aber es war eine unfassbare Menge an Leuten, die versucht haben, Tickets zu kaufen, so gross war der Andrang.»

Werbung

«Taylor Swift war das grosse Ding in diesem Sommer, aber das wird es in den Schatten stellen»

Dieses Mal, weil die Leute schon seit zehn Jahren darüber redeten, werde er noch grösser ausfallen. «Ich denke, jeder wird versuchen, ein Ticket zu bekommen. Taylor Swift war natürlich das grosse Ding in diesem Sommer, aber ich denke, es wird das in den Schatten stellen, einfach weil sie es sind und es dieses Gerede gibt.»

Gleichzeitig werde es wohl weiter Bedenken bei den Fans geben. «Es wird immer diese Frage geben: ‹Werden sie es tun? Werden sie vor der ersten Show streiten, werden sie nach fünf Shows streiten? Werden sie den Rest machen?› Es wird immer ein Hauch von Gefahr bestehen.»

Mit Hits wie «Wonderwall» und «Don't Look Back in Anger» wurde die britische Band Oasis schnell zu einer der erfolgreichsten Kultbands der 1990er-Jahre. Die Band trennte sich 2009 nach einem Streit der Gallagher-Brüder.