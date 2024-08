1/7 Es ist offiziell: Die Kultband Oasis geht 2025 wieder auf Tour.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Gerüchteküche brodelte, nun ist es offiziell: Oasis kehren für eine UK- und Irland-Tour 2025 zurück auf die Bühne! Die 14 Konzerte finden im Juli und August in Stadien in Cardiff, London, Manchester, Edinburgh und Dublin statt. Der Vorverkauf startet am 31. August um 9 Uhr, die Ticketpreise werden an dem Tag bekanntgegeben.

In einem gemeinsamen Statement verkünden die Gallagher-Brüder: «Die Waffen schweigen. Die Sterne stehen günstig. Das grosse Warten hat ein Ende. Kommt und seht es euch an. Es wird nicht im Fernsehen übertragen.» Über die Gründe für die Reunion heisst es lediglich, es habe keinen grossen Auslöser gegeben, sondern die allmähliche Erkenntnis, dass die Zeit reif ist.

Ist das Geld der Grund für die Reunion?

Die Tour markiert nicht nur 16 Jahre seit der spektakulären Auflösung der Band 2009, sondern auch 30 Jahre seit dem Release ihres zweiten Albums «(What's the Story) Morning Glory?». Anders als bei Liam Gallaghers aktueller Jubiläumstour zum Debüt «Definitely Maybe» wird die Setlist 2025 aber nicht explizit auf das Album ausgerichtet sein.

Über Social Media hatten die Brüder die Reunion in den letzten Tagen angeteasert. Ein Clip mit dem Datum «27.08.24» im Oasis-Schriftzug wurde auch bei Liams Headline-Show in Reading gezeigt, wo er den Song «Half the World Away» Noel widmete. Details, wie sie ihren jahrelangen Streit beilegten, sind noch nicht bekannt. Zuletzt schien sich das Verhältnis aber zu entspannen. Diese Woche lobte Noel in einem Video Liams Gesang: «Wenn ich einen Song sang, klang es gut. Wenn er ihn sang, klang es grossartig.»

Trotz dem Rückzug von der Bühne ist die Oasis-Legende ungebrochen, auch bei jungen Fans. Nun scheint die Zeit reif für ein höchst lukratives Comeback. Böse Zungen behaupten, Noels kürzliche Scheidung, die ihn rund 20 Millionen Pfund gekostet haben soll, könnte ein Grund sein.