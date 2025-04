1/7 Grosse Freude bei Football-Juwel Travis Hunter. Foto: keystone-sda.ch

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der NFL-Draft in Green Bay (Wisconsin) startet mit einem Knall. Nachdem Tennessee wie erwartet Quarterback Cam Ward an erster Stelle auswählt, wird’s an Nummer 2 plötzlich wild.

Die Cleveland Browns sind an der Reihe und die ganze NFL-Welt erwartet, dass Ausnahmetalent Travis Hunter (21) gleich ausgewählt wird. Doch dann: Die Jacksonville Jaguars geben Cleveland mehrere Picks – darunter den Erstrundenpick vom kommenden Jahr – und springen von Position 5 auf die zweite Stelle.

Das Team aus Florida reibt sich die Hände und sichert sich die Rechte am Juwel der University of Colorado. Das Spezielle an Hunter: Als erster Spieler seit über 60 Jahren will er zwei Positionen gleichzeitig spielen: in der Offensive als Wide Receiver und in der Defensive als Cornerback.

«Zurück nach Hause»

Hunter selbst scheint mit seinem neuen Zuhause zufrieden zu sein. Der in Florida geborene Youngster tanzt förmlich auf die Bühne und sagt dort: «Ich bin begeistert. Ich gehe zurück nach Hause und spiele für ein Team, für welches ich spielen wollte.»

Obwohl Experten zweifeln, dass Hunter aufgrund der hohen Belastung auch in der NFL zwei Positionen spielen kann, soll Jacksonville dies so planen. Wie Insider Adam Schefter berichtet, wollen die Jaguars ihn in erster Linie in der Offensive einsetzen, jedoch auch defensiv mit ihm planen.