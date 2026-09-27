Am Samstag steht das College-Football-Spiel zwischen Tennessee und Texas auf dem Programm – zwei absolute Hochburgen von Donald Trump. Der US-Präsident fliegt dann auch auf den Universitätscampus zum Spiel und wird dort bejubelt.
Publiziert: 27.09.2026 um 10:50 Uhr
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Aktualisiert: 27.09.2026 um 12:00 Uhr
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