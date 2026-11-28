Die Kontroverse um den Rauswurf von Quarterback Aaron Rodgers scheint die Pittsburgh Steelers zu beflügeln: 27:5 gegen die Denver Broncos.

Darum gehts Die Pittsburgh Steelers schlagen die Denver Broncos mit Ersatz-Quarterback Mason Rudolph 27:5

Aaron Rodgers warf Coach Mike McCarthy vor, in Meetings eingeschlafen zu sein, und wurde entlassen

Rodgers ist als vierfacher MVP der NFL eine Legende im American Football

Gabriel Knupfer Redaktor News

Neue Wende im Fall Aaron Rodgers (42) in der NFL: Mit Ersatz-Quarterback Mason Rudolph (31) gelingt den Pittsburgh Steelers ein überraschend klarer 27:5-Sieg gegen die formstarken Denver Broncos.

Während Rudolph einen Touchdown-Pass wirft, patzt sein Gegenüber Bo Nix (26) gleich doppelt – beide Fehler nutzt die Steelers-Abwehr direkt zu Touchdowns.

Genugtuung für den Steelers-Coach

Der Sieg dürfte eine grosse Genugtuung für Steelers-Coach Mike McCarthy (63) sein. In seinem Skandal-Interview hatte Rodgers seinem Trainer vorgeworfen, in Meetings eingeschlafen zu sein und die Steelers mit seinem Ex-Team Green Bay Packers verwechselt zu haben.

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Die Steelers warfen den vierfachen MVP und künftigen Hall of Famer daraufhin raus – nachdem bereits zuvor durchgesickert war, dass sie an diesem Wochenende auf Rudolph setzen würden. Nach zuletzt zwei Pleiten in Serie sind die Steelers dank dem Sieg gegen Denver wieder voll im Playoff-Rennen.