Die Pittsburgh Steelers trennen sich definitiv von Quarterback Aaron Rodgers. Der zukünftige Hall of Famer hatte sich abfällig über seinen Coach geäussert.

Christian Müller Redaktor Sport

Ist dies das unrühmliche Ende einer grossen Karriere? Aaron Rodgers (42), seines Zeichens vierfacher MVP in der NFL, ist von den Pittsburgh Steelers mitten in der Saison entlassen worden.

Es ist der Höhepunkt der turbulenten Entwicklung der letzten Tage: Am Dienstag sickert durch, dass Rodgers nach zuletzt schlechten Leistungen auf die Bank verbannt wird. Er selbst soll von einem Teamkollegen von seiner Degradierung erfahren haben. Eine Massnahme, die er nicht auf sich sitzenlässt: Am Mittwoch holt er in der Talksendung «The Pat McAfee Show» zum Rundumschlag aus.

Rodgers lästert über seinen Coach

Besonders Steelers-Coach Mike McCarthy bekommt dabei sein Fett weg. Rodgers wirft dem 63-Jährigen vor, er sei mehrfach während Team-Meetings eingeschlafen. «Er kam zu spät zur Sitzung und nach zehn Minuten begann er zu schnarchen», sagt Rodgers über seinen Trainer. «Er ist dann von selbst aufgewacht und später nochmals eingeschlafen. Dann hat er den Raum verlassen, als ob nichts passiert wäre.»

Für Rodgers ist schon da klar, dass er nicht mehr für die Steelers auflaufen wird. «Dieser Zug ist abgefahren», so Rodgers in der Talkshow. Wenig später reagieren die Steelers auf das Interview und werfen ihren Quarterback raus. Rodgers hatte bereits vor der Saison angekündigt, dass es seine letzte in der NFL sein wird.

Auch der wilde Abgang bei den Steelers kann seinen Legenden-Status nicht ruinieren. Nur vier andere Quarterbacks haben Pässe über mehr Yards geworfen als Rodgers und einzig der fünffache MVP Peyton Manning (50) ist öfter zum wertvollsten Spieler gewählt worden als der langjährige Spielmacher der Green Bay Packers.