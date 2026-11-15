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NFL-Star muss verletzt vom Platz:Jubel endet für Hutchinson schmerzhaft

Viel Pech in München
NFL-Star mit Schweizer Wurzeln verletzt sich beim Jubeln

Aidan Hutchinson verletzt sich beim NFL-Spiel in München beim Jubeln. Der Detroit-Verteidiger geht im Anschluss an Krücken.
Publiziert: vor 1 Minute
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Aidan Hutchinson gelingt ein Tackling gegen Patriots-Quarterback Drake Maye.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Das NFL Munich Game in der Allianz Arena endet für Aidan Hutchinson (26) von den Detroit Lions ganz bitter: Der Football-Star mit Schweizer Wurzeln verletzt sich gegen die New England Patriots beim Jubeln.

Der Abwehrspieler (Defensive End) kann Patriots-Quarterback Drake Maye (24) zu Boden bringen und setzt dann zum Jubel an. Er rennt los und springt mit der geballten Faust in die Luft. Doch nach der Landung sackt der Mann aus dem US-Bundesstaat Michigan direkt zusammen und hält sich das rechte Knie.

Hutchinson muss raus. Zunächst meldet sein Team eine Rückkehr im weiteren Spielverlauf als fraglich. Wenig später kommt die Bestätigung, dass es für ihn nicht mehr weitergeht. Bilder zeigen ihn, wie er in den Katakomben bereits umgezogen an Krücken geht. Die Diagnose ist noch nicht bekannt.

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Immerhin sportlich läuft es Hutchinsons Mannschaft. In der Halbzeit führen die Detroit Lions mit 21:3.

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