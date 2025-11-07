DE
FR
Abonnieren

Gewann 2019 den Super Bowl
Versuchter Mord? Ex-NFL-Star Brown in die USA ausgeliefert

Gegen den einstigen Football-Star Antonio Brown steht der Vorwurf des versuchten Mordes im Raum. Jetzt wurde er in die USA zurückgeführt.
Publiziert: vor 10 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Der ehemalige NFL-Star Antonio Brown wurde in die USA ausgeliefert. 2019 gewann
Foto: AFP

Darum gehts

  • Antonio Brown wurde von Dubai in die USA ausgeliefert
  • Er wird wegen versuchten Mordes bei einer Schiesserei angeklagt
  • Brown wurde 2019 wegen sexueller Nötigung in einem Zivilprozess angeklagt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Der ehemalige NFL-Star Antonio Brown ist von Dubai in die USA ausgeliefert worden. Dies teilte die Polizei von Miami auf ihrem X-Account mit. Brown, der sich wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einer Schiesserei im Mai zu verantworten hat, sei in Dubai lokalisiert und festgenommen worden.

«Brown wurde anschliessend von US-Marshals nach Essex County (New Jersey) ausgeliefert, wo er derzeit bis zu seiner Auslieferung in das Gefängnis von Miami-Dade County inhaftiert ist», hiess es in der Erklärung. Die Polizei wirft dem Super-Bowl-Gewinner Brown vor, am 16. Mai bei einer Amateurboxveranstaltung in Miami die Schüsse abgegeben zu haben.

In einer Kopie des ursprünglichen Haftbefehls vom Juni heisst es, mehrere Zeugen hätten gesehen, wie Brown nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann Schüsse abgab. Laut Haftbefehl hatte Brown einem Sicherheitsmann die Pistole entrissen. Ein Polizist im Ruhestand, der die Veranstaltung absicherte, nahm Brown fest, bevor weitere Polizeibeamte eintrafen. Bei Brown wurde keine Waffe gefunden.

Mehr American Football
Football-Profi (†24) unerwartet verstorben
Mit Video
Hinweise auf Tragödie
Polizei gibt neue Details zu Tod von NFL-Profi Kneeland (†24) bekannt
NFL will in Berlin die ganz grosse Football-Show
Bald auch Spiele in der Wüste?
NFL will in Berlin die ganz grosse Football-Show
Rekord-Kick und ein Verletzungs-Schock am 9. Spieltag
Mit Video
NFL-Check
Historischer Spieltag
Zuerst Rekord-Kick, dann Verletzungs-Drama
Star-Quarterback Jackson setzt bei Comeback Ausrufezeichen
Ravens schlagen Dolphins
Star-Quarterback Jackson setzt bei Comeback Ausrufezeichen

Nicht erstes Problem mit der Justiz

Der ehemalige Wide Receiver der Pittsburgh Steelers und Tampa Bay Buccaneers hatte sich am 17. Mai in einem Beitrag auf X zu dem Vorfall geäussert und erklärt, er sei «von mehreren Personen angegriffen worden, die versuchten, meinen Schmuck zu stehlen und mich körperlich zu verletzen». Als der Haftbefehl im Juni ausgestellt wurde, stellte sich Brown nicht und postete anschliessend auf X, er sei «ausserhalb des Landes».

Für Brown sind es nicht die ersten juristischen Auseinandersetzungen. Der Super-Bowl-Sieger von 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers wurde 2019 in einem Zivilprozess von einer ehemaligen Trainerin wegen sexueller Nötigung angeklagt. Er einigte sich später aussergerichtlich. 2020 bekannte er sich nach einem Vorfall mit einem Umzugsunternehmen vor seinem Haus in einem Verfahren wegen Einbruchs und Körperverletzung für nicht schuldig. Browns NFL-Karriere endete 2022, als er während eines Spiels der Buccaneers gegen die New York Jets sein Trikot auszog und wütend das Spielfeld verliess.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen