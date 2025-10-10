NFL: Eagles kassieren zweite Niederlage nacheinander

Nach einem makellosen Saisonstart befinden sich die Philadelphia Eagles plötzlich im Tiefflug. Gegen die New York Giants setzt es die zweite Niederlage am Stück für den Super-Bowl-Champion ab.

1/4 Super-Bowl-Champion Philadelphia im Tiefflug: Die Eagles verlieren erneut. Foto: AP

AFP Agence France Presse

Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles kassiert in der National Football League (NFL) überraschend eine weitere Niederlage. Das Team um Quarterback Jalen Hurts unterliegt im Division-Duell bei den New York Giants mit 17:34 und verliert erstmals seit 2023 zwei Spiele nacheinander. Damit steht der Titelverteidiger nach seinem anfangs perfekten Saisonstart bei einer Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen, die Washington Commanders können in der NFC East aufschliessen.

Die Giants gewinnen erstmals seit 2023 und acht erfolglosen Anläufen wieder gegen ein Team aus der eigenen Division, sind mit einer Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen aber weiter das Schlusslicht. Matchwinner ist Rookie-Quarterback Jaxson Dart mit einem geworfenen sowie einem erlaufenen Touchdown, dazu läuft Runningback Cam Skattebo zu drei Touchdowns. Der schwächelnde Veteran Russell Wilson sitzt erneut auf der Bank, darf lediglich für einen Spielzug aufs Feld.

Nach der 17:27-Niederlage gegen die Denver Broncos spielt Philadelphia eine ordentliche erste Halbzeit und geht mit einem knappen Rückstand von 17:20 in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel gelingt kein einziger Punkt mehr, unter anderem unterläuft Hurts eine Interception.