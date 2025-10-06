1/12 Statt eines klaren Sieges gibts für die Cardinals gegen die Tennessee Titans eine Pleite. Foto: AP

Der Kardinalsfehler der Woche

Eigentlich ist Woche 5 die grosse Chance von Emari Demercado. Weil bei den Arizona Cardinals nicht nur der Star-Running-Back James Connor, sondern auch noch gleich sein Ersatzmann verletzt ausfallen, kann Demercado auf richtig viel Einsatzzeit hoffen. Und tatsächlich scheint es im Spiel gegen die Tennessee Titans so, als würde der 26-Jährige seine Chance nutzen: Es ist schon das letzte Viertel angebrochen, als Demercado beim Stand von 21:6 für die Cardinals die gegnerische Defense durchbricht und über das halbe Feld sprinten kann. Touchdown und Vorentscheidung – denken alle. Doch Demercado begeht eine Todsünde, will locker lässig in die Endzone laufen und lässt dabei den Ball zu früh fallen. Die Punkte sind damit für Arizona futsch. Und es kommt noch schlimmer. Im Anschluss kippt die Partie komplett und die Cardinals geben das Spiel noch 21:22 aus der Hand. Und manch Cardinals-Fan wird sich fragen, ob er Demercado nochmals im Line-up seines Team sehen wird.

Die Resultate des 5. NFL-Spieltags Freitag, 3. Oktober

Los Angeles Rams – San Francisco 49ers 23:26 Sonntag, 5. Oktober

Cleveland Borwns – Minnesota Vikings 17:21

New York Jets – Dallas Cowboys 22:37

New Orleans Saints – New York Giants 26:14

Indianapolis Colts – Las Vegas Raiders 40:6

Carolina Panthers – Miami Dolphins 27:24

Philadelphia Eagles – Denver Broncos 17:21

Baltimore Ravens – Houston Texans 10:44

Arizona Cardinals – Tennessee Titans 22:21

Seattle Seahawks – Tampa Bay Buccaneers 35:38

Los Angeles Chargers – Washington Commanders 10:27

Cincinnati Bengals – Detroit Lions 24:37 Montag, 6. Oktober

Buffalo Bills – New England Patriots 20:23 Dienstag, 9. September

02.15 Uhr Jacksonville Jaguars – Kansas City Chiefs Freitag, 3. Oktober

Vom Sünder zum Helden

Jordan Addison ist ein gutes Stück davon entfernt, ein Musterprofi zu sein. Die ersten drei Spiele verpasste der 23-Jährige, weil er mit Alkohol am Steuer erwischt worden war und daraufhin gesperrt wurde. Und auch in Woche 5 schaut der Wide Receiver zuerst einmal zu. Addison wird beim Gastspiel seiner Minnesota Vikings in London gegen die Cleveland Browns ein ganzes Viertel lang nicht von seinem Trainer eingesetzt. Der Grund für die Massnahme sickert erst nach dem Spiel durch: Addison soll während der Match-Vorbereitung das Londoner Nachtleben etwas zu ausgiebig erkundet haben. Dass der Passempfänger für sein Team auch wertvoll sein kann, zeigt dieser dann in der Schlussphase, wo Addison wieder eingesetzt wird. Eine halbe Minute vor Schluss fängt er den entscheidenden Pass zum Touchdown und sorgt damit spät für die Wende. Am Ende siegen die Vikings im Tottenham Hotspur Stadium mit 21:17.

Die Champions sind nicht mehr unbezwingbar

Vielleicht weisst du nicht mehr so genau, was du in der letzten Weihnachtszeit am 22. Dezember 2024 gemacht hast. Den Eagles-Fans im Stadion von Philadelphia ist es aber absolut bewusst, was ihr Team vor genau 287 tat. Es wär nämlich das letzte Mal, dass die Eagles als Verlierer vom Feld mussten. Seither marschierte Philadelphia durch die Playoffs bis zum Super-Bowl-Sieg und auch in der aktuellen Saison gabs bisher vier Siege in vier Spielen. Umso energischer versucht der eigene Anhang am Sonntagabend, das eigene Team in der Schlussphase der Partie gegen die Denver Broncos nochmals nach vorne zu peitschen und die drohende Pleite abzuwenden. Alles gipfelt schliesslich in einer sogenannten Hail Mary, einem letzten, verzweifelten Pass auf gut Glück in die Endzone. Weil die Broncos-Defense aber auch diesen finalen Angriff abwehrt, geht die eindrückliche Eagles-Serie (insgesamt zehn Siege am Stück) in Woche 5 überraschend mit 17:21 zu Ende. Kleiner Trost: Weil später in der Nacht auf Montag auch die Buffalo Bills überraschend gegen die New England Patriots verlieren, ist nach Woche 5 gar kein Team mehr makellos unterwegs.

Ex-Quarterback niedergestochen – und angeklagt

Eine News von abseits des Platzes begleitet den fünften Spieltag der NFL. Der frühere Jets-Quarterback Marc Sanchez wurde in der Nacht auf Samstag nach einem Streit mit Stichverletzung in ein Spital in Indianapolis eingeliefert. Sanchez' Zustand ist zwar mittlerweile stabil, dafür werfen neueste Erkenntnisse ein schlechtes Bild auf den 38-jährigen Ex-Profi, der in den letzten Jahren als TV-Experte arbeitete. Gegen Sanchez wird nämlich wegen der Auseinandersetzung, bei der auch sein Gegenüber Verletzungen davon trug, Anklage erhoben. Die Vorwürfe: Verdacht auf Körperverletzung, unbefugtes Betreten eines Fahrzeugs und Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Sanchez hätte am Sonntag als Experte für den TV-Sender Fox Sports im Einsatz stehen sollen, verpasste den Auftritt aber.