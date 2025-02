Drei Titel in Serie: Der Chiefs-Quarterback will das Unmögliche schaffen

Noch bevor Patrick Mahomes (29) überhaupt wusste, welches Team ihn im Draft, dem Talente-Auswahlverfahren der NFL, ziehen würde, schrieb er in der «Players Tribune» einen offenen Brief. In einer Art Bewerbungsschreiben stellte Mahomes im April 2017 klar: «Ich versuche gar nicht erst, die Zukunft vorherzusagen. Aber ich garantiere euch: Ich weiss, wie man stetig besser und besser wird.»

Die Zukunft vorausgesehen haben auch diverse Teambosse in der Liga nicht. Denn sonst hätten sie den jungen Quarterback von der Texas Tech University nicht gleich reihenweise verschmäht. Längst ist bekannt, dass mehrere Mannschaften mit der Verpflichtung von Mahomes geliebäugelt hatten, sich dann aber doch für einen anderen jungen Spieler entschieden.

Mahomes stand für die Wachablösung

Gelandet ist das Talent schliesslich bei den Kansas City Chiefs. Die erste Saison verbringt Mahomes dort noch als vielversprechender Backup. Dann aber übernimmt er als Leader das Team. Mahomes steht für eine neue Generation Quarterback. Über Jahre hatten statische Spielmacher wie die NFL-Legende Tom Brady die Gegner mit Präzision und unerreichter Übersicht auseinandergeschraubt. Gefährliche und mitunter spektakuläre Würfe hat auch Mahomes im Repertoire. Doch im Gegensatz zu vielen älteren Quarterbacks ist beim Youngster auch das Laufspiel eine absolute Waffe.

2021, nach der dritten Saison als Starter der Chiefs, steht Patrick Mahomes schon in seinem zweiten Superbowl – diesmal ausgerechnet gegen Tom Brady. Es sollte die Wachablösung auf der ganz grossen Bühne werden. Hier der junge, aufstrebende und aufregend spielende Mahomes. Dort der Altmeister, der bis da schon sechs Superbowl-Titel gehamstert hatte und scheinbar nicht genug bekommen konnte. Die Chiefs aber verlieren jenen Show-down gegen die Tampa Bay Buccaneers deutlich. Allerdings sollte es die bis heute letzte Pleite in den Playoffs für die Chiefs sein.

Mittlerweile sind die Rollen neu verteilt. Längst sind die Chiefs in der Wahrnehmung der Fans zum Bösewicht der Liga mutiert. Es ist der Lohn für Jahre der Dominanz und des Erfolgs. In drei Superbowls hat Mahomes nun schon triumphiert. «Wir spielen mit viel Leidenschaft und Herz. So gewinnen wir Spiele. Und wenn uns diese Siege zum Feindbild machen, dann soll das halt so sein», sagt Patrick Mahomes in dieser Woche mit Blick auf das Endspiel, das in der Nacht auf Montag stattfindet (ab 00:30 Uhr live auf Blick).

Wenns darauf ankommt, ist auf Mahomes Verlass

Die nun endende Saison hat viel dazu beigetragen, dass der Neid und die Missgunst gegenüber Mahomes und den Chiefs noch gestiegen sind. Woche für Woche präsentierte sich das Team von Neuem als Entfesselungskünstler. Immer wieder gewann man Spiele, die eigentlich schon verloren schienen. Nicht selten mit dem allerletzten Spielzug auf der Uhr. Und das mit einem Kader, das viele Experten als eines der schwächeren Chiefs-Teams der letzten Jahre einschätzten.

Bei den Aufführungen von Kansas City gibt Mahomes in dieser Spielzeit besonders oft den Houdini. Kommt es darauf an, macht er so gut wie keine Fehler. In den letzten neun Play-off-Spielen warf er genau einen Pass mal in die Hände des Gegners (Interception). Hinzu kommt, dass Mahomes' Verbindung zu seinem kongenialen Partner Travis Kelce (35) wieder reibungslos funktioniert. Nach Jahren, in denen die beiden in den gegnerischen Defensiven für Angst und Schrecken gesorgt hatten, schien der Tight End Kelce in dieser Saison etwas Rost angesetzt zu haben. Doch die Aussicht auf den dritten Superbowl-Sieg in Serie scheint auch den Freund von Pop-Stern Taylor Swift nochmals zu beflügeln.

Drei Titel in Folge – das hat in der NFL noch gar nie ein Team geschafft. Aber der einst verschmähte Patrick Mahomes hat sich innert weniger Jahre zu jenem Quarterback-Superstar gewandelt, dem dieses Kunststück zugetraut wird. Wer hätte das vorhersagen können?

