Am Wochenende starten in der NFL die Playoffs. Blick beantwortet dir die heissesten Fragen auf dem Weg zum Super Bowl.

1/8 Kann er wieder jubeln? Patrick Mahomes will den dritten Super Bowl hintereinander gewinnen. Foto: keystone-sda.ch

Björn Lindroos Redaktor Sport und People

In der NFL gilts ernst. Nach 18 Wochen der regulären Saison stehen die Playoffs an. Die 14 besten Teams der Liga kämpfen um die zwei begehrten Plätze im Super Bowl vom 10. Februar.

Schreiben die Chiefs Geschichte?

Die Kansas City Chiefs können Historisches schaffen. Nach zwei Super-Bowl-Titeln hintereinander jagen sie nun die dritte Meisterschaft in Serie. Der «Threepeat» ist noch keinem Team in der NFL-Geschichte gelungen.

Und die Weichen sind gestellt: Dank 15 Siegen und nur zwei Niederlagen in der regulären Saison sicherten sich die Chiefs ein Freilos für die erste Runde und geniessen Heimrecht bis zum Super Bowl. Seit Dezember 2023 ist das Team um Superstar Patrick Mahomes zu Hause ungeschlagen.

Die Duelle der ersten Playoff-Runde Wild Card Runde

Buffalo Bills – Denver Broncos

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers

Houston Texans – Los Angeles Chargers

Philadelphia Eagles – Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders

Los Angeles Rams – Minnesota Vikings Freilos in der ersten Runde:

Kansas City Chiefs, Detroit Lions Wild Card Runde

Buffalo Bills – Denver Broncos

Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers

Houston Texans – Los Angeles Chargers

Philadelphia Eagles – Green Bay Packers

Tampa Bay Buccaneers – Washington Commanders

Los Angeles Rams – Minnesota Vikings Freilos in der ersten Runde:

Kansas City Chiefs, Detroit Lions Mehr

Detroit und der grosse Traum

Schon lange nicht mehr war die Chance so gross, dass ein bisher noch titelloses Team sich den Super Bowl krallt, wie in diesem Jahr. Denn mit Detroit, Buffalo, Minnesota, Houston und den Los Angeles Chargers sind gleich fünf Teams in den Playoffs, welche die begehrte Trophäe noch gar nie in die Höhe stemmen durften.

Und gerade Detroit ist ganz nah am grossen Traum. Die sonst wenig erfolgreichen Lions spielen die beste Saison ihrer Geschichte. Dank einer Bilanz von 15 Siegen und zwei Pleiten sicherten sie sich ebenfalls ein Freilos und Heimrecht in der NFC, also ihrer Conference. Die Lions gelten als Top-Favorit, die Chiefs zu stürzen. Zum Direktduell der beiden Teams kann es frühestens im Super Bowl kommen.

Erfolg im fünften Anlauf?

In Minnesota und Buffalo hofft man derweil auf die Bewältigung eines Traumas. Denn sowohl die Vikings als auch die Bills standen schon viermal im Super Bowl – verloren aber alle vier dieser Endspiele. Besonders tragisch: Den Buffalo Bills gelang dies von 1990 bis 1993 gleich viermal in Serie. Dieses Jahr ist mit dem Team aus dem Westen des Bundesstaats New Yorks durchaus zu rechnen: Quarterback Josh Allen gilt als heissester Anwärter auf den MVP-Titel und will endlich in sein erstes Endspiel einziehen.

Muss L.A. wegen des Feuers ausweichen?

In Los Angeles wütet derzeit ein verheerender Feuersturm. Und auch die NFL-Playoffs könnten davon beeinflusst werden. Am Montagabend (Ortszeit) sollen die Los Angeles Rams die Minnesota Vikings empfangen.

Die Liga hat jetzt einen Notfallplan präsentiert: Sollte das Spiel nicht wie geplant in Los Angeles stattfinden können, würde man ins State Farm Stadium im über 1000 Kilometer entfernten Arizona ausweichen. Dort spielen normalerweise die Arizona Cardinals.