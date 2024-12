Chiefs sichern sich Heimrecht für Playoffs

Patrick Mahomes glänzt an Weihnachten mit drei Touchdown-Pässen und 320 Yards Raumgewinn Foto: Matt Freed

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Kansas City Chiefs machen in der NFL mit dem 15. Sieg im 16. Spiel einen weiteren Schritt zum Titel-Hattrick. Der NFL-Champion um Quarterback Patrick Mahomes sichert sich an Weihnachten mit einem 29:10 den Conference-Sieg und geniesst damit in den Playoffs auf dem Weg in den Superbowl Heimrecht.

Im ersten NFL-Spiel beim Streaming-Anbieter Netflix gibt Mahomes mit einem Touchdown-Pass auf Xavier Worthy früh die Richtung vor. Am Ende verbucht der 29-Jährige drei Touchdown-Pässe und wirft insgesamt für 320 Yards Raumgewinn.

Travis Kelce fängt acht Pässe für 84 Yards und wird damit zum erst dritten Tight End in der NFL-Geschichte, der auf mindestens 1000 gefangene Pässe kommt. Zuvor ist dies nur Tony Gonzalez (Chiefs und Atlanta Falcons) sowie Jason Witten (Dallas Cowboys und Las Vegas Raiders) gelungen.

Netflix hat für die Übertragungsrechte zweier Spiele am ersten Weihnachtstag 150 Millionen US-Dollar an die NFL überwiesen.

