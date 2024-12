1/8 Während eine Ente übers Feld von Tampa Bay watschelt, erzielt das Special Team der Bucs einen Touchdown. Foto: IMAGO/Imagn Images

Andrea Cattani Redaktor Sport

Playoff-Platz mit Heiratsantrag garniert

Das Sunday-Night-Game wird in Washington gleich aus vielerlei Gründen noch länger in Erinnerung bleiben. Das chronisch erfolglose Team aus der US-Hauptstadt hat mit einem Sieg in der Overtime gegen die Atlanta Falcons zum ersten Mal seit 2020 wieder das Playoffticket lösen können. Und mit dem Quarterback-Youngster Jaden Daniels (24) hat die Mannschaft jetzt sogar berechtigte Hoffnung, in der Postseason einiges zu reissen.

Washingtons Defensivspieler Jeremy Reaves sorgt nach dem Spiel aber noch für ein besonderes Highlight. Mitten in der Playoff-Euphorie geht der 28-Jährige plötzlich vor seiner Freundin Mikaela Worley auf die Knie und macht dieser – noch in Football-Montur und umgeben von Mitspielern und Journalisten – einen Heiratsantrag. Worley zögert keine Sekunde, geht ebenfalls auf die Knie und nimmt den Antrag von Reaves an. Keine Überraschung für die Kommentatoren des US-Fernsehsenders NBC, die die Situation live im TV kommentieren und schmunzeln: «Natürlich hat sie Ja gesagt, er ist ja jetzt auch in den Playoffs.»

Die NFL-Resultate von Woche 17 Mittwoch, 25. Dezember

Pittsburgh Steelers – Kansas City Chiefs 10:29

Houston Texans – Baltimore Ravens 2:31 Donnerstag, 26. Dezember

Chicago Bears – Seattle Seahawks 3:6 Samstag, 28. Dezember

New England Patriots – Los Angeles Chargers 7:40

Cincinnati Bengals – Denver Broncos 30:24 n.V.

Los Angeles Rams – Arizona Cardinals 13:9 Sonntag, 29. Dezember

New York Giants – Indianapolis Colts 45:33

Buffalo Bills – New York Jets 40:14

Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans 20:13

New Orleans Saints – Las Vegas Raiders 10:25

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 48:14

Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys 41:7

Cleveland Browns – Miami Dolphins 3:20

Minnesota Vikings – Green Bay Packers 27:25

Washington Commanders – Atlanta Falcons 30:24 n.V. Dienstag, 30. Dezember

2:15 Uhr San Francisco 49ers – Detroit Lions Mittwoch, 25. Dezember

Pittsburgh Steelers – Kansas City Chiefs 10:29

Houston Texans – Baltimore Ravens 2:31 Donnerstag, 26. Dezember

Chicago Bears – Seattle Seahawks 3:6 Samstag, 28. Dezember

New England Patriots – Los Angeles Chargers 7:40

Cincinnati Bengals – Denver Broncos 30:24 n.V.

Los Angeles Rams – Arizona Cardinals 13:9 Sonntag, 29. Dezember

New York Giants – Indianapolis Colts 45:33

Buffalo Bills – New York Jets 40:14

Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans 20:13

New Orleans Saints – Las Vegas Raiders 10:25

Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers 48:14

Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys 41:7

Cleveland Browns – Miami Dolphins 3:20

Minnesota Vikings – Green Bay Packers 27:25

Washington Commanders – Atlanta Falcons 30:24 n.V. Dienstag, 30. Dezember

2:15 Uhr San Francisco 49ers – Detroit Lions Mehr

Special-Team-Spieler der Woche: eine Ente

Es ist nicht so, als hätten es die Carolina Panthers bei ihrem Gastspiel bei den Tampa Bay Buccaneers überhaupt nie in die gegnerische Hälfte geschafft. Doch insbesondere in der zweiten Halbzeit wurden die erfolgreichen Vorstösse immer seltener. Im dritten Viertel des Spiels erlaubte sich darum eine Ente mangels Betrieb auf der einen Spielfeldseite einen Besuch auf dem Spielfeld. Und die tierische Verstärkung im Line-up funktioniert umgehend für das Heimteam als Ablenkungsmanöver: Während die Ente noch übers Feld watschelt, blockt das Special Team der Buccaneers erfolgreich einen Punt der Panthers. Und noch besser: Linebacker J.J. Russell (26) kann den Ball gleich noch zum Touchdown in die Endzone tragen.

Während das Personal die Ente danach erfolgreich vom Feld befördert, wird Carolina noch so richtig gerupft. Am Ende gewinnt Tampa Bay die Partie mit 48:14.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein Erinnerungsstück für den Backup vom Backup

Seit zwei Jahren ist Quarterback Tanner McKee nun schon in der NFL. Als Backup vom Backup kam der 24-Jährige bei den Philadelphia Eagles bisher auf keinen einzigen Einsatz auf der ganz grossen Bühne. Das ändert sich aber am Sonntag im Heimspiel gegen die Dallas Cowboys. Weil Eagles-Starter Jaylen Hurts (26) verletzt fehlt und während des Spiels auch noch Ersatzmann Kenny Pickett (26) ausfällt, kommt McKee endlich zu seinem NFL-Auftritt. Und diesen nutzt der Neuling sofort: Seinen ersten ganzen offensiven Drive schliesst McKee mit einem Touchdown-Pass auf A.J. Brown ab. Dieser bringt den Premieren-Ball aber nicht etwa als Erinnerungsstück zurück zu seinem Passgeber, sondern schmettert das Ei im Jubel auf die Tribünen. Die gute Nachricht: Der Eagles-Fan, der das begehrte Stück auf den Rängen gefangen hat, bringt den Ball wenig später zurück an den Spielfeldrand. So kommt McKee doch noch zu seinem verdienten Andenken – und die Eagles wenig später zu einem klaren Heimsieg. Gleich mit 41:7 fertigen sie die Cowboys zum Schluss ab.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Verzockten Giants ihren Nummer-1-Pick?

Mehrfach sahen die New York Giants in dieser Saison nicht wirklich konkurrenzfähig aus. Zwei Siege, 13 Pleiten – so die vernichtende Bilanz vor dem zweitletzten Saisonspiel vom Sonntag. Und viel deutete auch nicht darauf hin, dass die Giants zum Schluss der Spielzeit nochmals aufdrehen würden, winkt dem Team als schlechtes Team der Regular Season doch der erste Pick im kommenden Draft und damit das vielversprechendste Talent aus dem College Football. Doch gegen die Indianapolis Colts, die vor dem Spiel sogar noch Playoff-Chancen haben, zeigen die Giants ihr mit Abstand bestes Spiel der Saison. In einer spektakulären Partie bodigt New York die Colts mit 45:33. Der Nummer-1-Draftpick könnte dadurch allerdings futsch sein. Gleich vier Teams stehen jetzt mit drei Siegen da. Vor dem letzten Spieltag sind nun die New England Patriots an erster Stelle für den Draft gelistet, die Giants rutschen ab auf Position drei.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos