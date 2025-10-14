Falcons Running Back packt 81-Yards-Touchdown aus

Die Buffalo Bills kassieren in der NFL die zweite Niederlage am Stück. Für das Highlight der Partie sorgt Falcons Running Back Bijan Robinson.

1/2 Falcons Running Back Bijan Robinson auf seinem langen Weg zum Touchdown. Foto: AP

AFP Agence France Presse

MVP Josh Allen und die Buffalo Bills sind nach ihrem blitzsauberen Start in die NFL-Saison aus dem Tritt geraten. Das ambitionierte Team aus dem Bundesstaat New York kassiert beim 14:24 bei den Atlanta Falcons die zweite Niederlage nacheinander. In der vergangenen Woche haben die Bills bereits gegen die New England Patriots verloren. Nach sechs Spielen in der National Football League stehen sie nun bei vier Siegen und zwei Niederlagen.

In Atlanta bleibt auch Quarterback Allen (29), in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der NFL gewählt, unter seinen Möglichkeiten. Zwar wirft er zwei Touchdownpässe, wird jedoch von der Falcons-Defensive viermal zu Boden gerissen. Für das Highlight der Partie sorgt nicht der Spielmacher, sondern Running Back Bijan Robinson, der die Defensive der Bills durchbricht und beinahe über das gesamte Feld (81 Yards) zum Touchdown läuft.

In der zweiten Partie am Columbus Day zwischen den Chicago Bears und den Washington Commanders (25:24) ragt Ersatz-Kicker Jake Moody heraus. Vier Field Goals und einen Extrapunkt steuert Moody zum Auswärtssieg der Bears bei. Der 25-Jährige ist erst am Spieltag für den verletzten Cairo Santos ins Team gerutscht. Nach Ablauf der Spielzeit verwandelt er sein letztes Field Goal aus 38 Yards zum Sieg.