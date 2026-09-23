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Adam Vinatieri stellt Weltrekord auf dem Jungfraujoch auf
Auf dem Jungfraujoch
NFL-Legende stellt Weltrekord auf
Adam Vinatieri ist der erfolgreichste Kicker aller Zeiten, hat vier Super Bowls gewonnen und nun einen einzigartigen Weltrekord auf dem Jungfraujoch aufgestellt.
Publiziert: vor 45 Minuten
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