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Auf dem Jungfraujoch
NFL-Legende stellt Weltrekord auf

Adam Vinatieri ist der erfolgreichste Kicker aller Zeiten, hat vier Super Bowls gewonnen und nun einen einzigartigen Weltrekord auf dem Jungfraujoch aufgestellt.
Publiziert: vor 45 Minuten
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