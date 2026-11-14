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American Football
Aidan Hutchinson erklärt seine Schweizer Wurzeln
Vor Top-Spiel in München
NFL-Star erklärt seine Wurzeln
Aidan Hutchinson ist einer der besten Defensiv Ends im Football. Er spielt mit Schweizer Flagge auf dem Helm und erklärt gegenüber Blick seine Wurzeln.
Publiziert: 14.11.2026 um 16:19 Uhr
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Kim Gabriel Realini
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