Kaution von 200'000 Franken für Jacques Moretti sorgt für Kontroversen

Richard Werly

Die Tatsache, dass neun Franzosen beim Brand ums Leben kamen und dass die beiden Betreiber der Le Constellation französische Staatsbürger sind, kann ein französisches Gerichtsverfahren legitimieren.

Während die französische Staatsanwaltschaft in Paris unter der Leitung von Laure Beccuau auf eine kooperative Zusammenarbeit setzt, schliesst sie härtere Massnahmen nicht aus, sollte die Schweiz nicht liefern.

Dennoch könnten die Unterschiede in den Rechtssystemen zu Konflikten führen. Besonders umstritten ist die schnelle Freilassung von Jacques Moretti gegen eine Kaution von 200'000 Franken. In Frankreich würde die Untersuchungshaft in solchen Fällen oft länger dauern, um Beweise zu sichern und mögliche Absprachen zu verhindern.

Richter beklagen sich über Langsamkeit von Schweizer Kollegen

«Es gibt keinen Grund, an der Justiz des Kantons Wallis und ihrer Entschlossenheit, die ganze Wahrheit herauszufinden, zu zweifeln. In Strafsachen ist die Schweiz bei dieser Art von Delikten mit Frankreich vergleichbar, auch wenn die Strafgesetzbücher unterschiedlich sind», sagt Evelyne Sire-Marin zu Blick.

Sie ist die ehemalige Präsidentin der 31. Strafkammer des Pariser Gerichts, die auf strafrechtliche Vergehen wie Brände, Arbeitsunfälle oder Verstösse gegen Sicherheitsvorschriften in öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen (meist im Baugewerbe oder in der Gastronomie) spezialisiert ist. Hätte sich der Brand am 31. Dezember in der französischen Hauptstadt ereignet, während sie im Dienst war, wäre ihre Kammer befasst worden.

Und sie weiss auch, dass die Schweiz manchmal etwas Zeit braucht. In anderen Bereichen, wie etwa bei Finanz- oder Steuerdelikten, hätten sich einige französische Richter «oft über die Langsamkeit ihrer Schweizer Kollegen beklagt». Wie aber könnte Frankreich sich in den Prozess einschalten?

Bulldozer-Verfahren nur im schlimmsten Fall

Es gibt zwei Verfahren, mit denen die französischen Opfer, die sich in Kollektiven zusammengeschlossen haben und bereits von Anwälten vertreten werden, ihre Rechte geltend machen und sicherstellen können, dass die Walliser Justiz bei ihren Ermittlungen unnachgiebig ist. Die erste Möglichkeit ist das, was die Richter als «Panzerverfahren» bezeichnen, das Bulldozer-Verfahren eines internationalen Rechtshilfeersuchens.

Im Klartext: Die Staatsanwaltschaft, die mit dem Fall befasst ist, ernennt einen Untersuchungsrichter im Pariser Richterzentrum, das auf diese Art von Fällen spezialisiert ist. Dieser stellt ein Rechtshilfeersuchen aus, das die schweizerische Justiz ausführen muss.

Diese Regelung ermöglicht die eventuelle Entsendung von französischen Polizisten oder Richtern in die Schweiz, wo sie unter Aufsicht von Schweizer Polizisten beispielsweise Vernehmungen durchführen oder sogar Hausdurchsuchungen vornehmen können. Die ehemalige Richterin fährt fort: «Diese Art von Aktion ist gegenüber Ländern gerechtfertigt, in denen die Justiz versagt und die Suche nach Beweisen nicht unter guten Bedingungen stattfindet. Ich gehe davon aus, dass dies in der Schweiz nicht der Fall ist.»

«Ein massives Kommunikationsinstrument»

Die zweite, derzeit bevorzugte Option ist die Eröffnung eines Spiegelverfahrens. Dieses ist im französischen Strafgesetzbuch nicht klar geregelt. Es handelt sich um eine internationale Rechtshilfeeinrichtung. Die französische Justiz eröffnet ein Verfahren, das dem in der Schweiz geführten Verfahren ähnlich ist.

Es handelt sich nicht um eine Untersuchung. Es geht darum, so viele Informationen wie möglich bei den Familien der Opfer zu suchen. Der grundlegende Unterschied ist der kooperative Aspekt. Die Justiz des Kantons Wallis muss nicht gehorchen, wie sie es im Rahmen eines internationalen Rechtshilfeersuchens tun müsste. «Dieses Spiegelverfahren ist im Grunde ein massives Kommunikationsinstrument für die Zivilparteien, die sich nicht mehr einzeln an die mit dem Fall betrauten ausländischen Richter wenden müssen», erklärt Evelyne Sire-Marin. Die Staatsanwaltschaft hat zwar eine Akte, aber es ist kein normales Verfahren.

Absprachen zwischen den Angeklagten vermeiden

Der Sinn eines solchen Spiegelverfahrens besteht darin, Informationen zu sammeln, um mögliche Zivilklagen vorzubereiten und einen hohen Schadenersatz zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Vergleich der Methoden und Anforderungen der französischen und der schweizerischen Justiz.

Die schnelle Freilassung von Jacques Moretti gegen eine Kaution von 200'000 Franken ist ein umstrittenes Thema. «Es scheint einen Unterschied in der Rechtspraxis zu geben. Bei solchen Fällen in Frankreich ist die Untersuchungshaft in Frankreich nicht sehr häufig, aber wenn sie angeordnet wird, ist sie oft länger, denn eines der Kriterien ist die Notwendigkeit, Beweise zu sichern (also zu warten, bis die Experten zu einem Ergebnis kommen können) und Absprachen zwischen den Angeklagten zu vermeiden.»