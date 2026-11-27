Zwischen Winterthur Seen und Sennhof ist ein Auto von der Strasse abgekommen und auf Bahnschienen gelandet. Ein Lokführer konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden.

Darum gehts Bei Winterthur Seen kam ein Auto von der Strasse ab und landete auf tiefer gelegenen Gleisen

Ein Zug kollidierte mit dem Auto, niemand wurde verletzt und der Sachschaden ist sehr hoch

Die S11 und S26 sind zwischen Winterthur und Rikon unterbrochen, Ersatzbusse werden organisiert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Freitagnachmittag beobachtete ein Blick-Leser vom Bus aus ein grosses Aufgebot von Polizei, Rettungswagen und Feuerwehr an der Bahnlinie zwischen Winterthur Seen und Sennhof. «Dann sah ich ein völlig zerstörtes Auto auf den Schienen», sagt er zu Blick.

Aufgrund der Massenkarambolage, bei der am Freitagmorgen 37 Fahrzeuge auf der A1 miteinander kollidiert waren, war der Leser besonders sensibilisiert, als er die Unfallstelle sah. «Nach der Karambolage auf der Autobahn hat mich der Anblick ziemlich mitgenommen. Besonders da ich mich auch auf einer der Ausweichrouten nach dem Unfall befand», schildert er.

Fahrzeug kam in Kreuzung von Strasse ab

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt gegenüber Blick den Verkehrsunfall auf den Bahnschienen. An der Kreuzung Neubrechtenstrasse und Tösstalstrasse kam laut Polizei kurz nach 16.30 Uhr ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und landete auf den tiefer gelegenen Bahngleisen. Der genaue Hergang des Selbstunfalls werde noch abgeklärt, heisst es von der Stadtpolizei.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Ein Lokführer konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug auf den Schienen. Dabei entstand nach Polizeiangaben «sehr hoher Sachschaden», der noch nicht genauer beziffert werden kann. Auch der Lokführer und die Insassen des Zugs blieben unverletzt.

Aufgrund der Kollision mit dem Auto ist der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Winterthur und Rikon unterbrochen. Wie die SBB auf ihrer Webseite schreiben, ist mit Verspätungen und Ausfällen bis etwa 20 Uhr zu rechnen. Betroffen sind die Linien S11 und S26. Es werden Ersatzbusse (EV) organisiert. Fahrgäste müssen im Pendlerverkehr mit Wartezeiten rechnen.