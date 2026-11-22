Kaum gekauft, schon kaputt: Lehrling Ian B. (16) hat im Sommer seinen ersten eigenen Töff gekauft. Kurz vor Ablauf der Garantie erlitt der Motor einen Totalschaden. Trotzdem lehnt der Händler Garantieleistungen ab.

4900-Franken-Töff gibt kurz nach Kauf den Geist auf – Händler lehnt Garantie ab

Darum gehts Ian B. (16) kauft in Winterthur eine gebrauchte Yamaha für 4900 Franken mit drei Monaten Garantie

Kurz vor Garantieende erleidet der Töff-Motor einen Totalschaden

Der Händler verweigert die Garantie wegen fehlenden Öls und spricht von einem Bedienungsfehler

Karin Frautschi Reporterin Blick

Ian B.* (16) aus der Region Winterthur ZH hat diesen Sommer seine Lehre begonnen. Für die Fahrt zur Arbeit hat er seinen ersten Töff – einen 125er – gekauft. Dafür plünderte er im Juli sein Sparkonto.

Beim Moto Center Winterthur entdeckte er eine fünfjährige Yamaha YZF-R125 mit rund 40'000 Kilometern auf dem Zähler. Kostenpunkt: 4900 Franken – inklusive drei Monate Garantie. «Der Töff sah super aus, ich war begeistert», sagt Ian B. zu Blick. Was er da nicht weiss: Die Freude wird von kurzer Dauer sein.

Totalschaden nach drei Monaten

Weil Ian B. noch keinen Lernfahrausweis hatte, machte sein Stiefvater Michael B.* (57) die Probefahrt. «Ich hatte ein komisches Bauchgefühl. Jetzt bereue ich, nicht darauf gehört zu haben», sagt Michael B. Der Motor habe sich «wie ein Rasenmäher» angehört. Weil sich Ian aber so gefreut habe, habe er sich eingeredet, dass das bei 125ern normal sei.

Die Familie schlägt noch vor Ort zu. Der Lehrling fährt daraufhin viermal pro Woche mit dem Töff zwischen seinem Zuhause in der Region Winterthur und seinem Lehrbetrieb in Andelfingen ZH hin und her.

Doch Anfang Oktober – nur wenige Tage, bevor die Garantie ablief – blieb seine Yamaha plötzlich stehen. Eine externe Garage schleppte den Töff ab. Fazit: Totalschaden des Motors.

Händler verweigert Garantieleistung

Michael B. ging von einem Garantiefall aus und kontaktierte den Händler. Daraufhin holt dieser das kaputte Motorrad in die hauseigene Werkstatt – weigert sich dann aber, den Schaden zu übernehmen. Der Grund: Der Töff sei schlecht gewartet worden.

«Ich finde es dreist, dass sie Ian die Schuld zuschieben», sagt der leidenschaftliche Töff-Fahrer Michael B. «Man kann doch nicht innert drei Monaten einen Töff komplett kaputtfahren.» Er habe noch nie gehört, dass man den Ölstand vor jeder Fahrt kontrollieren muss.

Ein Blick ins Handbuch zeigt jedoch: Hersteller Yamaha schreibt bei diesem Modell tatsächlich vor, dass der Ölstand vor jeder Fahrt kontrolliert werden sollte.

Ian stellt klar: «Der Verkäufer hat mir beim Kauf nichts über diese speziellen Wartungsvorschriften gesagt. Er hat mir überhaupt nichts erklärt.»

«Fühlen uns verarscht»

Der Händler bietet ihnen drei Optionen: einen Ersatzmotor für 1900 Franken, den Rückkauf zu einem deutlich tieferen Preis oder die Abholung durch Familie B.

Michael B. ist mit keiner der drei Optionen zufrieden. Er sagt: «Wir fühlen uns verarscht. Ian hat fast sein ganzes Erspartes verloren.» Die Familie überlegt, Anzeige zu erstatten.

Töff-Händler äussert sich

Das Moto Center Winterthur weist auf Blick-Anfrage sämtliche Vorwürfe zurück. Das Motorrad habe einen vergleichsweise kleinen Motor mit einer Ölmenge von nur einem Liter. Zudem gebe es keine Warnlampe für den Öldruck oder den Füllstand.

«Das Fahrzeug wurde uns nach drei Monaten mit defektem Motor zur Überprüfung übergeben», so der Händler. In dieser Zeit sei das Motorrad offensichtlich intensiv bewegt worden – ohne entsprechende Wartung. «Das war kein Mangel am Fahrzeug, sondern ein Bedienungsfehler.» Deshalb habe man eine Garantieleistung abgelehnt.

Neuer Töff dank Grosi

Unterdessen hat Ian B. bei einem anderen Händler einen neuen Töff gekauft. Möglich gemacht hat es seine Grossmutter, die Mitleid mit ihm hatte.

Für den 16-Jährigen steht fest: «Ab jetzt werde ich besser schauen, bei wem und was für einen Töff ich kaufe.»

Der TCS gibt zahlreiche Tipps für den Motorradkauf – etwa, worauf Käufer beim Motor achten sollten. Unter anderem sollte nach Öllecks Ausschau gehalten oder auf verdächtige Geräusche geachtet werden.

* Namen bekannt