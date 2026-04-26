Valentin Landmann (75) hat Anfang Jahr die nach ihm benannte Kanzlei verlassen. Auf der Website seiner Ex-Partner wird der Eindruck erweckt, er befinde sich im Ruhestand. Das sei falsch, sagt der Milieuanwalt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Valentin Landmann hat Anfang Jahr seine Kanzlei verlassen und eine neue gegründet

Er stört sich daran, wie seine Ex-Kollegen seinen Abgang auf ihrer Website darstellen

Landmann: «Ich bin weder im Ruhestand, noch wurden meine Dienste verdankt» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marco Lüssi Blattmacher

Zum Knall kam es im Januar: Der schillernde Milieuanwalt Valentin Landmann (75) trat aus der nach ihm benannte Kanzlei Landmann & Partner aus und gründete eine neue. Zu Blick sagte er damals, die Vorstellungen seiner Partner über die Weiterentwicklung des Anwaltsbüros seien mit seinen eigenen nicht mehr vereinbar gewesen.

Die Trennung führte dazu, dass es heute in Zürich zwei Kanzleien gibt, die den Namen Landmann tragen – neben Landmann & Partner die neu gegründete Advokatur Dr. Valentin Landmann. Dort ist Landmann heute zusammen mit fünf jungen Juristen tätig.

«Im Alter von 75 Jahren ausgeschieden»

Auf der Website von Landmann & Partner erfährt man davon jedoch nichts. Dort heisst es knapp: «Valentin Landmann ist Ende Januar 2026 im Alter von 75 Jahren unter Verdankung seiner Dienste aus unserer Kanzlei ausgeschieden.» Diese Formulierung suggeriert, dass Landmann sich aus Altersgründen aus dem Berufsleben zurückgezogen habe.

Landmann sagt dazu: «Was dort steht, ist falsch. Weder bin ich in den Ruhestand getreten, noch sind meine Dienste von Landmann & Partner verdankt worden.» Blick weiss: Harmonisch ging die Scheidung zwischen Landmann und seinen Anwaltskollegen nicht über die Bühne. Landmann will sich dazu nicht äussern: «Ich wasche keine schmutzige Wäsche.» Deshalb werde er auch nicht gegen die missverständliche Aussage auf der Website seiner Ex-Kanzlei vorgehen, sagt er.

«Arbeit macht mir wieder Spass»

Bei Landmann & Partner sieht man kein Problem mit der Art, wie das Ausscheiden von Valentin Landmann auf der eigenen Website dargestellt wird: «Wir können versichern, dass uns keine Anfragen von Personen erreicht haben, die fälschlicherweise davon ausgegangen wären, Valentin Landmann sei pensioniert.» Dem Gründer ihrer Kanzlei wünschten sie, «dass er seine Tätigkeit noch viele Jahre mit Freude an eigener Wirkungsstätte ausüben wird». Freude hat Landmann tatsächlich. Er sagt: «Seit meinem Weggang macht mir die Arbeit wieder richtig Spass.»