Knall im Zürcher Strafrechtlermilieu: Valentin Landmann verlässt die nach ihm benannte Anwaltskanzlei und eröffnet eine neue. Seine bisherigen Partner machen ohne Landmann weiter – aber mit seinem Namen.

Marco Lüssi Blattmacher

Er vertrat die Hells Angels, Prostituierte, Milieufiguren: Valentin Landmann (75) ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten Strafverteidiger der Schweiz. Scheidungen hingegen gehören nicht zu seinem juristischen Spezialgebiet. Beruflich hat Landmann nun jedoch gerade eine solche vollzogen: Er ist aus der Anwaltskanzlei Landmann & Partner ausgestiegen und hat unter dem Namen Advokatur Dr. Valentin Landmann eine neue gegründet.

Was führte zum Bruch? «Meine Vorstellungen von der Entwicklung unserer Kanzlei waren mit den Vorstellungen meiner Partner nicht mehr vereinbar», sagt er zu Blick. Seine Partner hätten sich dem Wachstum verschrieben und die Zahl der beschäftigten Anwälte weiter erhöhen wollen. «Ich möchte aber nicht, dass ich in meiner Kanzlei jemanden auf dem Gang treffe, dessen Namen ich nicht kenne.»

Auf Anfrage schreiben die ehemaligen Partner von Landmann zur Trennung, das «erfreuliche Wachstum» der Kanzlei habe den Bezug neuer Räumlichkeiten nötig gemacht. Valentin Landmann habe aber am ursprünglichen Standort bleiben wollen.

Landmanns Ex-Partner ziehen aus

Er bevorzuge nun einmal die Arbeit in einem kleinen Team, sagt der Milieu-Anwalt. «Wenn man gemeinsam Kaffee trinkt oder zu Mittag ist, kommt man auf die besten Ideen, und im kleinen Kreis macht die Arbeit viel mehr Spass.» Es sei kein Zufall, dass die bekanntesten und erfolgreichsten Strafverteidiger in der Schweiz wie auch im Ausland nur wenige Mitarbeiter hätten.

In diesen Tagen wird die Trennung vollzogen. Valentin Landmann hat eine neue Firma mit neuem Namen und neuer Telefonnummer, bleibt aber an der Möhrlistrasse im Zürcher Kreis 6, an der sich der Sitz von Landmann & Partner befand. Landmanns bisherige Partner dagegen behalten den Firmennamen, die Telefonnummer – wechseln aber die Büros. Landmann, dem die Räumlichkeiten an der Möhrlistrasse im Stockwerkeigentum gehören, hat ihnen gekündigt. An diesem Wochenende sind sie ausgezogen. Neuer Sitz von Landmann & Partner ist die Grüngasse 19 im Zürcher Kreis 4 – eine Adresse mit Geschichte: Einst befanden sich dort die Büros der Sittenpolizei. Es handle sich um eine «zentrale Lage in unmittelbarer Nähe zum Bezirksgericht Zürich», heisst es bei Landmann & Partner.

Zwei Junge bleiben Landmann treu

Eine junge Anwältin und ein junger Anwalt wechseln von Landmann & Partner zur Advokatur Dr. Valentin Landmann. Das freue ihn sehr, sagt Landmann: «Ihnen ist wie mir eine persönliche Beziehung zu den Klienten wichtig – und der Grundsatz, den Menschen ins Zentrum zu stellen und nicht seine Tat.» So lebe die «Schule Landmann» in einer neuen Generation weiter.

Seinen ehemaligen Partnern wünsche er im Übrigen alles Gute, sagt Landmann. «Dass sie andere Vorstellungen haben als ich, bedeutet nicht, dass sie falsch liegen.» Verbunden bleibt er ihnen zumindest über den Namen ihrer Kanzlei. Dieser wird trotz des Ausscheidens des Namensgebers nicht geändert. Die Partner von Landmann & Partner sagen dazu: «Die Kontinuität von Kanzleibezeichnungen nach dem Ausscheiden eines Partners ist in der Anwaltsbranche üblich.» Wer in Zürich einen Anwalt sucht, muss sich also merken: Nicht mehr überall, wo Landmann draufsteht, ist Landmann drin.