DE
FR
Abonnieren

Unternehmer geraten ins Visier neuer Betrugsmasche
«Ich möchte andere Gründerinnen und Gründer warnen»

Jetmond Radovesi erhielt kurz nach der Gründung seiner Reinigungsfirma eine dubiose Rechnung über 551 Franken. Er erkannte mehrere Anzeichen für Betrug und möchte andere Gründer warnen. Den Behörden ist die Masche bekannt.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
Kommentieren
1/7
Dieser Brief erreichte die Radovesis. Schnell wurde ihnen klar: Es handelt sich um einen Betrugsversuch.
Foto: zVg

Darum gehts

  • Neugründer warnt vor Betrugsmasche mit gefälschten Rechnungen für Firmenverzeichnis-Eintragungen
  • Mehr als 500 Franken gefordert
  • Webseite von Firma nicht erreichbar
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Jetmond Radovesi (31) hat kürzlich sein Unternehmen Jeva Reinigung GmbH in Winterthur gegründet. Schon kurz nach der Eintragung ins Handelsregister flatterte dem Reinigungsunternehmen eine ominöse Rechnung ins Haus. Sie stammt von der Firma Hrvs mit Sitz in Bern. 

Hrvs bot Radovesi die Eintragung in ein Online-Firmenverzeichnis an. Kostenpunkt: 551 Franken. Schnell fiel dem Gründer aus Schaffhausen auf, dass mit der Rechnung und Hrvs etwas nicht stimmt.

hrvs.ch ist nicht erreichbar

Die Zahlungsaufforderung ähnelte verdächtig der Rechnung, die er vom Kanton Zürich für die Eintragung ins Handelsregister erhalten hatte. Hinter den Briefen der Firma steckt eine Betrugsmasche, ist er überzeugt.

Mehr Betrugsmaschen
Ist man selber schuld, wenn man auf Online-Betrüger reinfällt?
Mit Video
Ombudsmann klärt auf
Online-Betrug – wann haften die Banken?
Polizei warnt vor neuer Apple-Betrugsmasche
Mit Video
Achtung, iPhone-Besitzer!
Polizei warnt vor neuer Apple-Betrugsmasche
Sei vorsichtig, wenn du diese Personen am Bahnhof triffst
Powerbank-Betrug
Sei vorsichtig, wenn du diese Personen am Bahnhof triffst
iPhone weg? Diese SMS ist eine Falle!
Bund schlägt Alarm
iPhone weg? Diese SMS ist eine Falle!
«Ich hatte ein komisches Bauchgefühl»
3000 Franken sind weg
IT-Spezialistin Nicole P. (44) fällt auf Twint-Betrüger rein
Waadtländerin fällt auf falschen Brad Pitt rein – 100'000 Franken weg
«Ich liebe dich so sehr, Baby»
Waadtländerin zahlt 100'000 Franken an falschen Brad Pitt

Dafür gibt es gleich mehrere Anhaltspunkte. So wird neben der QR-Rechnung eine private IBAN und die private Adresse einer Person aus Volketswil ZH angegeben. Es handelt sich offensichtlich nicht um die IBAN eines Unternehmens. Und: Wer hrvs.ch besucht, findet kein Firmenverzeichnis, sondern nur eine Meldung, wonach die URL vor kurzem verkauft worden sei. Radovesi bemerkte zudem mehrere Druckfehler und unübliche Formulierungen.

«Es ist gefährlich»

«Gefordert werden typische Betrugsbeträge von 500 bis 600 Franken», argumentiert Radovesi weiter. Und: Er hat von anderen Unternehmern gehört, dass sie ebenfalls einen solchen ominösen Brief erhalten haben. ⁠«Besonders neue Firmen werden aktuell vermehrt mit solchen Fake-Rechnungen angegriffen», erzählt er.

So einfach verschaffen sich Cyberkriminelle Zugang zu Firmen
4:46
Social Engineers zeigen Tricks:So verschaffen sich Cyberkriminelle Zugang zu Firmen

Seine Frau Valentina (21), die die Firma gemeinsam mit Jetmond betreibt, habe den Brief geöffnet, berichtet er. «Sie wäre fast darauf hereingefallen und hätte gezahlt. Es ist gefährlich», warnt er. «Ich möchte andere Gründerinnen und Gründer warnen.»

Expertin gibt Tipps

Den Behörden, etwa der Kantonspolizei Zürich, ist die Betrugsmasche bekannt. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ist es möglich, diesbezüglich eine Beschwerde einzureichen, heisst es auf Blick-Anfrage. 

Beatrice Kübli, Projektleiterin bei der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP), teilt mit: «Es handelt sich um einen Adressbuchschwindel.» Ihr Tipp: «Solche Rechnungen werden am besten einfach ignoriert.» Jan Liechti, stellvertretender Leiter Recht beim Konsumentenschutz, rät: «Rufen Sie im Zweifel direkt beim Handelsregister an, um die Echtheit der Rechnung zu verifizieren.»

Und was, wenn schon gezahlt wurde? «Wer auf ein solches Angebot bereits reagiert hat, sollte den Vertrag anfechten», so Kübli.

Eine Anfrage von Blick an die Firma über die auf der Rechnung angegebene E-Mailadresse blieb unbeantwortet.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen