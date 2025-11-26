Eine Waadtländer Rentnerin wurde Opfer eines ausgeklügelten Liebesbetrugs, bei dem sich der Täter als Hollywood-Star Brad Pitt ausgab. Die monatelange Täuschung kostete sie fast 100'000 Franken.

Opfer verlor fast 100'000 Franken durch die Betrugsmasche

«Ich liebe dich so sehr, Baby. Ich kann es kaum erwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Pitt.» Diese Nachricht bekam eine Rentnerin aus dem Kanton Waadt. Sie glaubte, dass Hollywood-Star Brad Pitt (61) sich in sie verliebt habe. Doch in Wahrheit wurde sie Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Sie verlor am Ende fast 100'000 Franken, wie sie in der RTS-Sendung «Mise au point» berichtet.

Die Geschichte begann im Mai 2024, als die Seniorin auf Instagram kontaktiert wurde. Der Betrüger gab sich als Brad Pitts Manager aus und bot an, sie mit dem Schauspieler in Verbindung zu bringen. Die ehemalige Arzthelferin willigte ein, und es entwickelte sich ein regelmässiger Austausch. «Wir begannen ganz normal miteinander zu kommunizieren, wie zwei Menschen, die sich kennenlernen – sehr vorsichtig», so die Waadtländerin.

«Vielleicht läuft das dort eben so»

Der falsche Brad Pitt baute über Wochen eine emotionale Bindung auf, bis er schliesslich seine «Liebe» gestand. Der Betrug nahm Fahrt auf, als der vermeintliche Star ein persönliches Treffen in Aussicht stellte – gegen eine Zahlung von 50'000 US-Dollar.

Sie zahlte zunächst 30'000 Dollar, dann weitere 20'000 Dollar. «Ich dachte mir: ‹Na ja, vielleicht läuft das dort eben so… Ich hatte noch nie zuvor Kontakt zu einem Schauspieler›», rechtfertigte sie ihre Entscheidung. Der Betrüger forderte immer mehr Geld, angeblich für medizinische Kosten und andere Zwecke.

Hollywood-Star äusserte zur Betrugsmasche

Die Rentnerin geriet in einen Teufelskreis aus emotionaler Abhängigkeit und finanziellen Forderungen. Sie flog sogar nach Los Angeles, wo sie drei Wochen vergeblich auf ein Treffen wartete und weitere 20'000 Dollar überwies.

Erst als die Schweizerin von einem ähnlichen Fall in Frankreich hörte, kamen ihr Zweifel. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Tatsächlich ist die Masche mit Brad Pitt nicht neu. Schon im Januar dieses Jahres wurde eine Französin getäuscht. Im Glauben, sie habe eine Affäre mit dem amerikanischen Schauspieler Brad Pitt, wurde sie um 830'000 Euro (774'000 Franken) betrogen.

Der Hollywood-Star äusserte sich sogar dazu. «Es ist schrecklich, dass Betrüger die starke Bindung der Fans zu Prominenten ausnutzen», erklärte ein Sprecher des echten Brad Pitt. Er habe keine Konten auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok und X (früher Twitter).