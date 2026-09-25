Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen ist am Dienstagnachmittag in Effretikon ein Beteiligter verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde am Mittwoch verhaftet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 15-Jähriger bei Streit in Effretikon ZH verletzt, Pfefferspray eingesetzt

16-Jähriger Schweizer verhaftet, mehrere Beteiligte weiterhin flüchtig

Polizei sucht Zeugen: Telefon 058 648 48 48

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 16.15 Uhr kam es am Dienstag an der Grendelbachstrasse in Effretikon ZH zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Dabei erlitt ein 15-Jähriger eine Stichverletzung am Bein. Zudem wurde durch Beteiligte Pfefferspray eingesetzt, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Das Opfer begab sich daraufhin in ein nahegelegenes Lebensmittelgeschäft, worauf jemand den Rettungsdienst alarmierte. Ein Blick-Leser meldete am Dienstagabend, dass sich der verletzte Jugendliche ihn eine Denner-Filiale begeben habe. Der Verletzte wurde bis zum Eintreffen des Ambulanzteams von Kunden und dem Personal betreut und anschliessend mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

16-Jähriger verhaftet, mehrere Tatbeteiligte flüchtig

Einer der mutmasslichen Täter, ein 16-jähriger Schweizer, konnte aufgrund polizeilicher Ermittlungen am Mittwochnachmittag verhaftet werden. Er befindet sich in Gewahrsam der Jugendanwaltschaft. Mehrere Tatbeteiligte sind flüchtig, weshalb die Ermittlungen andauern.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich und der zuständigen Jugendanwaltschaft untersucht. Für sämtliche Beschuldigten gilt bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss die Unschuldsvermutung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Tathergang und/oder zu beteiligten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.