Ein Jugendlicher wurde am Dienstagabend in Effretikon ZH vor einem Denner mit einem Messer attackiert. Polizei und Krankenwagen rückten an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17-Jähriger bei Messerangriff vor Denner in Effretikon ZH verletzt

Auseinandersetzung zwischen Schülergruppe führte zu Eskalation mit Messerangriff

Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Gewalteskalation am Dienstagabend in Effretikon ZH: «In der Dennerfiliale an der Grendelbachstrasse wurde ein junger Mann abgestochen», meldete ein Leserreporter Blick gegen 18 Uhr. «Polizei und Krankenwagen waren vor Ort.»

Ein weiterer Leserreporter hat ebenfalls mitbekommen, was passiert ist. «Eine Schülergruppe des nahe gelegenen Bildungszentrums bekam sich vor dem Denner in die Haare. Eine Person wurde mit dem Messer verletzt.»

Florian Frei, Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich, bestätigt auf Anfrage eine Auseinandersetzung, die sich um kurz vor 17 Uhr zugetragen hat. Das Opfer ist ein 17-Jähriger.