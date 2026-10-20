Nach Krawallen am Hardplatz sucht Polizei Videos

Nach den Ausschreitungen beim Zürcher Hardplatz bittet die Stadtpolizei um Videos und Fotos aus der Bevölkerung. Die Schäden belaufen sich inzwischen auf mehrere hunderttausend Franken, die Ermittler suchen mutmassliche Täter.

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10./11. Oktober 2026, löste die Stadtpolizei Zürich beim Hardplatz eine illegale Party auf. Dabei kam es laut einer früheren Darstellung der Stadtpolizei zu Ausschreitungen: Einsatzkräfte seien massiv mit Pyro, Steinen und Flaschen angegriffen worden.

Die Ermittlungen dauern laut Stadtpolizei Zürich weiter an. Die Sachschäden beziffert sie inzwischen auf mehrere hunderttausend Franken. Um die Ereignisse möglichst umfassend aufzuklären und mutmassliche Straftäter zu identifizieren, ist die Polizei nun auf Aufnahmen aus der Bevölkerung angewiesen.

Dieses Bildmaterial sucht die Polizei jetzt

Gesucht sind Videos und Fotos vom Vorfall beim Hardplatz. Von Interesse ist laut Polizei auch Bildmaterial, das vor oder nach den eigentlichen Ausschreitungen entstanden ist. Personen mit entsprechenden Aufnahmen sollen diese der Stadtpolizei Zürich über den Upload-Link zur Verfügung stellen.

Die Übermittlung ist laut Stadtpolizei auch ohne Angabe von Namen und Kontaktdaten möglich. Wenn möglich sollen unveränderte Originaldateien eingereicht werden. Soweit bekannt, sollen auch Aufnahmeort und Aufnahmezeit angegeben werden. Die Aufnahmen können von Strafverfolgungsbehörden und Gerichten nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgewertet und als Beweismittel verwendet werden, heisst es in einer Medienmitteilung.