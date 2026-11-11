Lastwagen kollidiert mit Fussgänger – Passant verletzt

Am Mittwochnachmittag ist es an der Löwenstrasse in Zürich zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen kollidierte mit einem Fussgänger. Der Passant wurde verletzt.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Eine Leser-Aufnahme zeigt am Mittwochnachmittag mehrere Einsatz- und Rettungskräfte an der Löwenstrasse in Zürich – etwa auf Höhe des Löwenplatzes. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Blick-Anfrage einen entsprechenden Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls. Ein Lastwagen ist mit einem Fussgänger kollidiert. Der Passant wurde dabei verletzt.

Details zum Unfallhergang und zum Schweregrad der Verletzungen können bislang noch nicht angegeben werden.

+++Update folgt+++