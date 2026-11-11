Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat die Strafuntersuchung im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall eines fünfjährigen Buben von Ende 2022 am Escher-Wyss-Platz abgeschlossen. Gegen einen Lastwagenlenker hat sie Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung erhoben.

Jetzt ist klar, wie der Bub (†5) ums Leben gekommen ist

Jetzt ist klar, wie der Bub (†5) ums Leben gekommen ist

Janine Enderli Redaktorin News

Am 21. Dezember 2022 erlitt ein fünfjähriger Knabe bei einem Verkehrsunfall am Escher-Wyss-Platz in Zürich tödliche Verletzungen. Die Strafuntersuchung dazu ist nun abgeschlossen, wie die Staatsanwaltschaft Kanton Zürich mitteilt.

Gemäss Anklage soll ein 67-jähriger Schweizer das Kind im Morgenverkehr mit einem Lastwagen im Bereich eines Fussgängerstreifens am Escher-Wyss-Platz erfasst und schwer verletzt haben. Ein 39-jähriger Schweizer, der unmittelbar hinter dem Lastwagen mit einem Personenwagen fuhr, soll das schwer verletzte Kind auf der Fahrbahn ebenfalls übersehen und überrollt haben. Dabei erlitt der Knabe laut Staatsanwaltschaft die letztlich tödlichen Verletzungen.

Nach dem Unfall ergaben umfangreiche Ermittlungen Hinweise auf eine mögliche Beteiligung eines Lastwagens und zweier Personenwagen. Die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat eröffnete daraufhin Strafverfahren gegen drei Fahrzeuglenker. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs war laut Staatsanwaltschaft aufwändig und erforderte mehrere Gutachten.

Gegen den 67-jährigen Lastwagenlenker hat die Staatsanwaltschaft beim Bezirksgericht Zürich Anklage wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung erhoben. Das Verfahren gegen den 39-jährigen Personenwagenlenker schloss sie mit einem Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung und Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz ab. Dieser Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.

Das Verfahren gegen einen dritten Fahrzeuglenker wurde bereits im April 2023 eingestellt, nachdem dessen Beteiligung am Unfall ausgeschlossen werden konnte.