Im Stadtspital Zürich und den städtischen Altersheimen ist die Fluktuation beim Pflegepersonal gesunken, was Stadtrat Andreas Hauri positiv bewertet. Die Fluktuationsrate liegt unter dem Branchendurchschnitt.

In der Stadt Zürich wechselt das Pflegepersonal seltener

Die Stadt Zürich verzeichnet im Stadtspital sowie den Altersheimen eine sinkende Fluktuation beim Pflegepersonal. (Symbolbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Stadtspital Zürich sowie in den städtischen Altersheimen ist die Fluktuation beim Pflegepersonal gesunken. Der zuständige Stadtrat Andreas Hauri (GLP) zieht deshalb ein positives Zwischenfazit zum Programm «Stärkung Pflege».

Die Fluktuationsrate beim Pflegepersonal liegt im Branchenvergleich auf einem tiefen Niveau, wie das Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt am Dienstag mitteilte. Im Stadtspital lag die Rate per Ende 2024 unter sieben Prozent, in den Gesundheitszentren für das Alter bei zwölf Prozent.

Gesunken sind auch die Kosten für temporäres Pflegepersonal. Dadurch konnten seit 2022 insgesamt 11,5 Millionen Franken gespart werden. Teil des Programms «Stärkung Pflege» waren auch Lohnmassnahmen. 70 Prozent der über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden höher eingestuft und erhalten nun mehr Geld.