Die Stadtpolizei Winterthur hat in einem Kosmetikstudio mehrere Verfehlungen festgestellt. Es wurden abgelaufene und unbekannte Produkte gefunden. Weiter steht die Betreiberin unter Verdacht, nicht qualifiziert zu sein.

Angela Rosser Journalistin News

Vergangene Woche wurde in Winterthur ein Kosmetikstudio durchsucht. Das schreibt die Stadtpolizei Winterthur in einer Medienmitteilung. «Dabei wurden verschiedene Geräte und Produkte sichergestellt», so die Polizei weiter.

Bei der Kontrolle war auch die Kantonale Heilmittelkontrolle zur fachlichen Unterstützung vor Ort. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem Utensilien für Blutplasma- und Microneedling-Behandlungen sowie Produkte mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum oder unbekannter Herkunft sicher.

Zweiter Behandlungsraum

Neben der besagten Lokalität stiess die Polizei im Zuge der Abklärungen auf einen weiteren Behandlungsraum an einer anderen Adresse. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine weitere Hausdurchsuchung an. Dabei wurde ein Gerät für Behandlungen mit intensiv gepulstem Licht (IPL) sichergestellt. Dieses Gerät wird zur dauerhaften Haarentfernung verwendet.

Wie die Polizei weiter schreibt, steht die 38-jährige Betreiberin unter Verdacht, nicht über die entsprechenden Ausbildungen beziehungsweise Qualifikationen zu verfügen. Die weiteren Ermittlungen sind im Gang.

Kosmetische Behandlungen erfordern eine entsprechende Ausbildung und zertifiziertes Material. Ansonsten können solche scheinbar kleine Eingriffe grosse Auswirkungen haben. Blutplasma-Behandlungen dürfen grundsätzlich nur von Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden und für bestimmte Anwendungen mit IPL, dem gepulsten Licht, ist ein spezieller Sachkundenachweis erforderlich.