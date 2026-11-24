In Bülach ZH hat die Kantonspolizei Zürich am Montagabend ein Kosmetikstudio in einer Wohnung durchsucht. Die Betreiberin soll ohne Bewilligung Botox-Behandlungen angeboten haben. Die Polizei stellte Präparate, Nadeln und 32'700 Franken sicher.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagabend in Bülach ZH eine 35-jährige Vietnamesin verhaftet. Die Frau betrieb laut Polizei ein Kosmetikstudio in einer Wohnung und soll dort ohne die erforderliche Berufsausübungsbewilligung Botox- und weitere Schönheitsbehandlungen angeboten und durchgeführt haben.

Auslöser für den Einsatz waren mehrere Hinweise. Bei der Hausdurchsuchung trafen die Polizisten die Betreiberin und eine Kundin an. Die Frau war laut Kantonspolizei Zürich gerade dabei, eine Botox-Behandlung bei der Kundin vorzubereiten.

Die Polizisten verhafteten die 35-Jährige. Bei der Durchsuchung stellten sie Botox- und Hyaluronpräparate, Injektionsnadeln, ein Lasergerät sowie 32'700 Franken Bargeld sicher. Nach den polizeilichen Befragungen wurde die Frau der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.