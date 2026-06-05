Rechtsextreme haben am Bahnhof Winterthur ein riesiges Banner mit der rechten Parole «Migration tötet. Remigration schafft Frieden» entrollt und Rauchfackeln gezündet. Die Stadtpolizei ist im Einsatz. Die Junge Tat bekennt sich zur Aktion.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Aufruhr am Bahnhof Winterthur. Auf dem Dach des Bahnhofsgebäudes haben Rechtsextreme ein grosses Plakat ausgerollt und Rauchfackeln angezündet. Ein Leserreporter konnte die Aktion filmen.

Auf dem Banner steht «Migration tötet. Remigration schafft Frieden». Auch wird auf dem Banner dazu aufgefordert, am 14. Juni die 10-Millionen-Initiative anzunehmen. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt einen laufenden Einsatz.

Es war die «Junge Tat»

Später am Abend bekennt sich die rechtsextreme Gruppe «Junge Tat» auf der Plattform X zur Aktion am Bahnhof Winterthur. In ihrem Post nimmt die Gruppe Bezug auf die Terror-Attacke vom 28. Mai, bei der ein Mann am Bahnhof Winterthur wahllos Passanten mit einer Stichwaffe attackierte. «Unsere Aktivisten verschafften sich Zugang zum Bahnhofsdach in Winterthur, direkt oberhalb des Tatorts», schreibt die rechtsextreme Gruppe auf X.

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