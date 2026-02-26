Ein ehemaliges Altersheim in Zürich-Leimbach soll ein Zuhause für 300 Geflüchtete werden. Die geplante Asylunterkunft sorgt für grosse Unruhe im Zürcher Stadtquartier. Eine Informationsveranstaltung soll am Donnerstag Klarheit schaffen. Frust ist dabei vorprogrammiert.

Stadtrat erklärt Details SP-Stadtrat Raphael Golta (50) informiert die rund 250 Personen im Saal über die Rahmenbedingungen der Pläne und erklärt, weshalb der Stadtrat den entsprechenden Entscheid gefällt habe. Unter anderem habe auch der Ukraine-Konflikt die Stadt vor grosse Herausforderungen gestellt.



Bevor die Asylunterkunft geöffnet werde im Sommer 2026, werde es einen Tag der offenen Tür geben für die Bevölkerung. «Damit haben wir an anderen Orten gute Erfahrungen gemacht», sagt er. Polizei ist anwesend Rund 50 Personen warten draussen Manche Interessierte haben für die Infoveranstaltung keine Tickets mehr bekommen. Sie müssen draussen bleiben, obwohl es im Saal einzelne leere Stühle gibt. Gäste ohne Ticket im Saal Zwei junge Männer haben sich ohne Ticket in den Saal geschlichen und etwas abseits der rund 250 Anwohner und Anwohnerinnen Platz genommen. Nach rund einer Minute wurden sie von der Polizei wieder herausgeschickt. Wie sie in den Saal gekommen sind, ist nicht bekannt.



Die Polizei und der Hauswart haben daraufhin alle Eingäng nochmals kontrolliert und verschlossen. Es geht los Mit acht Minuten Verstpätung startet die Informationsveranstaltung. Der Saal ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Stimmung wirkt «geladen». SP-Stadtrat Raphael Golta (50) und Christian Traber (63), Präsident vom Quartierverein begrüssen die Leute. Traber sagt: «Das grosse Interesse hat uns überrascht.» Blick darf keine Fotos machen. Das Sozialdepartement der Stadt Zürich hat Bild- und Tonaufnahmen im Saal untersagt. Alle warten Mittlerweile sitzen alle auf ihren Plätzen und warten, bis die Informationsveranstaltung beginnt. Der Start wäre um 19:00 Uhr geplant gewesen. Anwohnerin genervt über Platzbeschränkung Anwohnerin Sharona M.* (36) hat kein Verständnis dafür, dass nur ein Teil aller Interessierten in den Saal draf: «Es leben über 6000 Menschen in Leimbach. Aber nur 250 Personen dürfen informiert werden und Fragen stellen?» Mutter wehrt sich gegen die Pläne der Stadt Nadine Bdil (47) wohnt erst ein halbes Jahr mit ihrer Familie in Leimbach. Die geplante Asylunterkunft mitten in Leimbach macht ihr Sorgen. «Ich habe Angst um meine beiden Töchter. Sie spielen Fussball beim FC Wollishofen und kommen jeweils nach Hause wenn es bereits dunkel ist.» Heute wird sie die Petition «Gnueg isch gnueg» der Stadt übergeben. In diesem Rahmen hat sie zwei Minuten Zeit erhalten, um eine kurze Rede zu halten. Die längere Rede, die sie im Vorfeld vorbereitet hat, will sie im Anschluss an die Informationsveranstaltung draussen halten. Nicht alle dürfen ins Gebäude Nils T.* (45) wohnt schon seit ganzes Leben lang in Leimbach. Er verbringt den heutigen Abend vor geschlossenen Türen des Pfarreizentrums in Leimbach. Er hat kein Eintrittsticket mehr erhalten. Dass die Stadt nicht für mehr Platz gesorgt hat, enttäusche ihn. Trotzdem nimmt er es locker: Gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Petition «Gnueg isch gnueg» hat er Getränke organisiert, die sie an all die Personen verteilen werden, die ebenfalls nicht ins Gebäude hinein dürfen. «Alle erhalten auch ein Getränk – auch Befürworter. Wir sind demokratisch», sagt er zu Blick. *Name geändert Türen sind geöffnet Die Türen zum Pfarreizentrum Maria-Hilf sind seit punkt 18:30 Uhr geöffnet. Der Andrang ist gross, die Plätze sind beschränkt. Nur angemeldete Personen mit einem QR-Ticket dürfen rein. Aufgrund des grossen Andrangs wurden die 250 Teilnehmenden vom Zürcher Sozialdepartement bereits im Vorfeld gebeten pünktlich zu erscheinen und genügend Zeit für den Einlass einzuberechnen. Weitere Einträge laden

In Zürich-Leimbach brodelt es: Die Stadt Zürich will ein ehemaliges Altersheim in ein vorübergehendes Zuhause für 250 Geflüchtete verwandeln. Die geplante Asylunterkunft sorgt bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern seit Monaten für rote Köpfe.

Am Donnerstagabend veranstalten das Zürcher Sozialdepartement und der Quartierverein Leimbach eine Informationsveranstaltung über die geplante Zwischennutzung. Dort sollen unter anderem SP-Stadtrat Raphael Golta (50), Fachleute der Asyl-Organisation Zürich (AOZ), der Schule und der Stadtpolizei zu Wort kommen.

Einlass nur mit Ticket

Die Plätze sind beschränkt und ausgebucht. «Die Informationsveranstaltung ist auf grosses Interesse gestossen», schreibt Stefan Rüegger, Leiter Kommunikation des Sozialdepartements, einer Anwohnerin, als er ihr das QR-Code-Eintrittsticket zustellt. Er betont, dass eine Teilnahme ohne Anmeldung nicht möglich sei.

Das sorgt bei Anwohnenden für Frust. «Es leben über 6000 Menschen in Leimbach. Aber nur 250 Personen dürfen informiert werden und Fragen stellen?», sagt Sharona M.* (36).

Das Sozialdepartement betont, dass alle interessierten Personen die Informationen nachträglich schriftlich erhalten. Für Sharona M. ist das nicht genug: «Die Stadt ist nicht bemüht, eine grössere Location zu finden oder eine Liveübertragung zu organisieren.»

Unsicherheit steigt im Quartier

Die steigenden Asylzahlen in Leimbach sind den Anwohnenden ein Dorn im Auge. Aktuell sind im Stadtquartier rund 280 Asylplätze vorhanden. Mit den zusätzlichen 250 Personen, die im geplanten Asylheim unterkommen sollen, würde sich dieser Anteil fast verdoppeln.

Das erhitzt die Gemüter im Quartier am Fuss des Uetlibergs. Viele Anwohnende fürchten um ihre Kinder, um die Schulen und um ihre Sicherheit. «Die künftige Asylunterkunft liegt mitten in Leimbach. Alle müssen dort vorbei – auch die Kinder, die zur Schule gehen», sagt Sharona M.

«Mir als Mutter und Frau mittleren Alters bereitet das ein bisschen Sorge, dass 300 junge Migranten-Männer nach Leimbach kommen würden», sagte Anja Graf (39) vom Quartierverein Leimbach im November zu Blick. «Wenn ich mit den Leuten rede, zeigt sich, dass das Sicherheitsgefühl am Abend nicht mehr gleich vorhanden ist wie noch vor ein paar Jahren – und es wird sicher nicht besser.»

Trotz allen Unmutes betonte sie: «Wir sind nicht ausländerfeindlich. Sondern einfach nicht dumm und nicht naiv. Denn wir wissen, was da auf uns zukommen würde.»

Kritik am Senioren-Rausschmiss

Für viel Kritik sorgte auch der Senioren-Rausschmiss. Das Altersheim musste im August 2025 dichtmachen, weil der Betonklotz umgebaut werden soll. Das Gebäude entspreche mit seinen Etagenduschen nicht mehr den Anforderungen an ein zeitgemässes Gesundheitszentrum, schrieb die Stadt Zürich Mitte Dezember. Nach dem Umbau sollen Wohnungen für Familien und Senioren entstehen. Kommunizierter Baustart ist aber erst 2030.

Dass das Heim bereits fünf Jahre vor dem geplanten Baustart geschlossen wurde, stösst auf Unverständnis in der Bevölkerung. «Die älteren Menschen mussten raus, wurden entwurzelt», so Anja Graf.

Elisabeth Eicher (92) war eine der betroffenen Altersheimbewohnerinnen. Sie berichtet von Panik, die sich unter den Seniorinnen und Senioren ausgebreitet hatte, als sie diese Schock-Nachricht erhielten. Einige hätten sofort damit angefangen, ein neues Zuhause zu suchen. Auch sie sei auf Anraten ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter früher ausgezogen, als sie eigentlich vorhatte.

«Die Bewohner waren schockiert und hatten Angst vor der Ungewissheit. Jene, die sich nicht wehren konnten, wurden einfach umplatziert», sagte die Ex-Altersheim-Angestellte Trix Romer (66) im November zu Blick, die selbst seit 40 Jahren in Leimbach wohnt. «Die alten Leute, die die Schweiz erschaffen haben, wie sie heute ist, haben es nicht verdient, dass man so mit ihnen umgeht», sagte die Rentnerin.

Petition und gefälschter Flyer

Um sich gegen die Pläne der Stadt zu wehren, hat der Quartierverein die Petition «Gnueg isch gnueg» lanciert, die mittlerweile fast 5000 Menschen unterschrieben haben. Diese wollen die Verantwortlichen am Informationsanlass der Stadt übergeben.

Dort hoffen die Leimbacherinnen und Leimbacher am Donnerstag auf klare Kommunikation und detaillierte Informationen der Stadt. Frust dürfte allerdings bereits jetzt vorprogrammiert sein. Sharona M.: «Es wissen noch nicht alle, dass man nur mit einem Ticket an der Informationsveranstaltung teilnehmen kann. Viele kommen wohl umsonst.»

* Name der Redaktion bekannt