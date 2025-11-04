DE
Grosser Sachschaden und Verletzte
Video zeigt die verunfallten Busse

Bei einer Kollision zwischen zwei Bussen im Zürcher Kreis 11 sind am Dienstag sieben Personen verletzt worden.
