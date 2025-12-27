Am Samstagmorgen kommt es am Flughafen Zürich zu Problemen bei der Gepäckabfertigung. Zeitweise ist die Sortieranlage ausgefallen, wie der Airport auf Anfrage mitteilt. Es kommt zu Verspätungen.

Darum gehts Am Flughafen Zürich kam es am Samstag zu chaotischen Szenen

Gepäcksortieranlage fiel wegen Stromausfalls aus, Flüge starteten ohne Gepäck

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen läuft am Flughafen Zürich nicht alles rund. Das melden mehrere Leser Blick.

«Es ist ein riesiges Chaos», sagt ein Leserreporter gegen 6.30 Uhr am Telefon. Der Check-in und die Gepäckbänder stünden still, alle Gepäckstücke müssten mit Wagen zu den Flugzeugen gebracht werden. «Und all das an einem der wichtigsten Wochenenden des Jahres», ärgert sich der Leserreporter, der am Morgen von Zürich nach Tromsö in Norwegen fliegen wollte. «Jetzt sitze ich seit 40 Minuten im Flieger.»

Gepäckstücke sammeln sich in den Check-in-Hallen

Die Kommunikationschefin des Flughafens, Bettina Kunz, teilt auf Blick-Anfrage mit: «Heute Morgen bei Betriebsbeginn ist die Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich ausgefallen. Grund dafür ist, dass das Gebäude, in welchem sich die Gepäcksortieranlage befindet, ohne Strom war. Dadurch konnte das Gepäck weder geröntgt noch in der Gepäcksortieranlage befördert werden.»

Die Gepäckstücke hätten sich in den Check-in-Hallen gesammelt. «Die Gepäckwagenlogistik und die Elektriker wurden umgehend aufgeboten.»

Verspätungen nach Stromausfall in einem Gebäude

Zum Stromausfall laufen interne Abklärungen. «Die Anlage konnte ab 6 Uhr wieder in Betrieb genommen werden», so Kunz weiter. Sie erklärt zudem: «Mehrere Flüge mussten Zürich heute Morgen ohne eingechecktes Gepäck verlassen.» Man bedauere, dass es zu dem Zwischenfall gekommen sei.

Aktuell kommt es zu Verspätungen. Auf der Webseite des Flughafens Zürichs ist zu sehen, dass es bei den Abflügen zu Verspätungen von bis zu 50 Minuten kommt.

