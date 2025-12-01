Im November sind am Flughafen Zürich deutlich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahresmonat. Der Aufwärtstrend seit Jahresanfang setzt sich damit ungebremst fort.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt registrierte der Flughafen im November 20'017 Starts und Landungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Plus von 6,0 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Auch der Wert von 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, wurde um 2,6 Prozent deutlich übertroffen.

Im Vergleich zum traditionell verkehrsreichen Herbstferien-Monat Oktober ging die Zahl der Flugbewegungen allerdings um 18,2 Prozent zurück. Erfahrungsgemäss zählt der November eher zu den schwächeren Reisemonaten im Jahr und gegen Jahresende dürfte der Betrieb im Dezember wieder zunehmen.

Seit Jahresbeginn starteten oder landeten per Ende November mehr Flugzeuge in Zürich als in der Vorjahresperiode. Kumuliert zählte der grösste Schweizer Flughafen 245'096 Flugbewegungen, was einem Jahresplus von 3,8 Prozent entspricht.

Jedoch liegt das gesamte Verkehrsaufkommen immer noch 1,6 Prozent hinter dem Vor-Corona-Wert aus dem Jahr 2019 zurück. Der Abstand wird aber stetig kleiner, so lag die Diskrepanz Mitte des Jahres noch bei um die 5 Prozent und Anfang des Jahres noch deutlicher darüber.

Die Flugbewegungen am Flughafen Zürich werden täglich erfasst und umfassen sämtliche Flüge nach den sogenannten Instrumentenflugregeln (IFR), also Linien-, Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Diese Zahlen stehen in Zusammenhang mit der Passagierentwicklung, weisen jedoch gewisse Abweichungen auf - bedingt durch Unterschiede in der Auslastung sowie der Grösse der eingesetzten Flugzeuge.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat November veröffentlicht der Flughafen Zürich am 10. Dezember.