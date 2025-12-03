Wenn man sich nur für Flugzeuge interessiert, wenn man drin sitzt, dann wäre einem die blau-weisse Boeing am Zürich Flughafen wohl gar nicht gross aufgefallen.
Anders sieht es bei Aviatik-Fans aus. Die beobachteten, wie am Mittwochmorgen nach 8 Uhr eine Boeing C-32A in Zürich landete, wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Bei dieser Maschine handelt es sich nicht um irgendein Flugzeug, sondern um eines der US-Luftwaffe.
Vizepräsident mit Air Force Two unterwegs
Mit der umgerüsteten Boeing 757 wird zum Beispiel der Vizepräsident der USA, Kabinettsmitglieder oder die First Lady transportiert. Besser bekannt ist die Maschine dann unter dem Rufzeichen «Air Force Two».
Mit der Air Force One hingegen ist die Nummer 1 der USA, also der Präsident, unterwegs. Bei dem präsidialen Flugzeug handelt es sich um für diesen Zweck umgebaute Boeings vom Typ 747. Aktuell werden zwei für diesen Zweck umgerüstete Flugzeuge als Air Force One eingesetzt.
J. D. Vance nicht in der Schweiz
Das Rufzeichen «Air Force Two» wird allerdings nur dann verwendet, wenn sich tatsächlich der amtierende Vizepräsident der USA an Bord befindet. Ist dies nicht der Fall, wird ein anderes Rufzeichen verwendet.
Im Falle der am Mittwoch in Zürich gelandeten Maschine lautete das Rufzeichen SAM438. Folglich ist Vizepräsident J. D. Vance nicht zu Besuch in der Schweiz. Wer an Bord des Flugzeuges war und wie lange das Flugzeug noch am Flughafen parken wird, ist nicht bekannt.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen