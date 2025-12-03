Eine Boeing aus den USA ist am Mittwochmorgen in Zürich gelandet. Das Flugzeug ist unter anderem als Air Force Two bekannt. Aber nur, wenn der Vizepräsident an Bord ist.

Angela Rosser Journalistin News

Wenn man sich nur für Flugzeuge interessiert, wenn man drin sitzt, dann wäre einem die blau-weisse Boeing am Zürich Flughafen wohl gar nicht gross aufgefallen.

Anders sieht es bei Aviatik-Fans aus. Die beobachteten, wie am Mittwochmorgen nach 8 Uhr eine Boeing C-32A in Zürich landete, wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Bei dieser Maschine handelt es sich nicht um irgendein Flugzeug, sondern um eines der US-Luftwaffe.

Vizepräsident mit Air Force Two unterwegs

Mit der umgerüsteten Boeing 757 wird zum Beispiel der Vizepräsident der USA, Kabinettsmitglieder oder die First Lady transportiert. Besser bekannt ist die Maschine dann unter dem Rufzeichen «Air Force Two».

Mit der Air Force One hingegen ist die Nummer 1 der USA, also der Präsident, unterwegs. Bei dem präsidialen Flugzeug handelt es sich um für diesen Zweck umgebaute Boeings vom Typ 747. Aktuell werden zwei für diesen Zweck umgerüstete Flugzeuge als Air Force One eingesetzt.

J. D. Vance nicht in der Schweiz

Das Rufzeichen «Air Force Two» wird allerdings nur dann verwendet, wenn sich tatsächlich der amtierende Vizepräsident der USA an Bord befindet. Ist dies nicht der Fall, wird ein anderes Rufzeichen verwendet.

Im Falle der am Mittwoch in Zürich gelandeten Maschine lautete das Rufzeichen SAM438. Folglich ist Vizepräsident J. D. Vance nicht zu Besuch in der Schweiz. Wer an Bord des Flugzeuges war und wie lange das Flugzeug noch am Flughafen parken wird, ist nicht bekannt.