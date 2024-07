Detailhandels-Experte zum skrupellosen Migros-Überfall «Er hatte es nur auf das Geld abgesehen»

Schock-Moment in der Migros-Filiale in Kollbrunn ZH: Am Donnerstag hat ein 16-jähriger Afghane den Laden überfallen. Die Kassiererin stellte sich ihm in den Weg, die Kunden nicht. Detailhandel-Experte Marco Kern erklärt das richtige Verhalten in einer solchen Situation.