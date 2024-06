Roberto Baggio wurde am Donnerstagabend während des EM-Spiels zwischen Italien und Spanien überfallen. Dabei wurde der Ex-Fussballer verletzt und musste im Spital genäht werden.

Eigentlich wollte Roberto Baggio (57), 56-facher Nationalspieler Italiens, das EM-Spiel der Squadra Azzurra gegen Spanien (0:1) gemütlich mit seiner Familie in seiner Villa in Altavilla Vicentina (zwischen Venedig und Verona) schauen. Doch der Abend verkommt zum Horror.

Wie mehrere italienische Medien berichten, wurde die Fussball-Legende am Donnerstagabend gegen 22 Uhr von «mindestens fünf Personen» überfallen. Als Baggio die Eindringlinge zur Rede stellen wollte, sei es zu einem Handgemenge gekommen. Einer der Täter habe im Zuge dessen den Weltfussballer von 1993 mit einem Pistolengriff auf die Stirn geschlagen und den früheren Inter-, Milan- und Juve-Stürmer so verwundet.

Baggio musste an Stirn genäht werden

Daraufhin seien Baggio und seine Familie in ein Zimmer gesperrt worden, die Räuber stellten währenddessen die Villa auf den Kopf und klauten Uhren, Schmuck und Geld. Als sich die Eindringlinge aus dem Staub gemacht hatten, brach Baggio die Türe auf und verständigte die Polizei. Wie hoch der Schaden und die Summe der Beute sind, ist nicht bekannt.

Baggio und seine Familie wurden bereits verhört, Material der Videoüberwachung wurde ebenfalls sichergestellt. Der Vize-Weltmeister von 1994 – sein verschossener Penalty im Final gegen Brasilien ging in die Geschichte ein – musste in einem Spital an der Stirn genäht werden, von seinen Familienangehörigen sei niemand verletzt worden.