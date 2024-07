Skrupellos hat ein 16-jähriger Afghane am Donnerstag die Migros-Filiale in Kollbrunn ZH überfallen. Die Kassierin versuchte vergeblich, ihren Arbeitsplatz sowie das Geld in der Kasse zu schützen. Die hochschwangere Mayeris Morillo (31) konnte den Schreck-Moment filmen.

1/6 Weil sie hochschwanger ist, hat Mayeris Morillo aus Kollbrunn ZH während des Überfalls auf die Migros-Filiale nicht eingegriffen, aber gefilmt.

Er öffnet eine Schublade und schlägt sie wieder zu, packt die Kassiererin am Kragen, zerrt an ihr – bis er sich schliesslich der Kasse widmet und mehrmals hemmungslos auf diese einschlägt und -tritt: Ein 16-jähriger Afghane hat am Donnerstag die Migros-Filiale in Kollbrunn ZH unmaskiert überfallen. Der Schreck-Moment ist auf Video festgehalten. Zu sehen ist etwa, wie sich die Kassiererin bemüht, ihren Arbeitsplatz sowie das Geld in der Kasse zu schützen. Doch vergeblich! Dem Teenager gelingt es, mehrere Hundert Franken an sich zu reissen und zu fliehen. Dies teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit.

Das Video, das inzwischen auch auf Social Media viral geht, hat Mayeris Morillo (31) aus Kollbrunn ZH gedreht. Die Hochschwangere sagt zu Blick: «Ich war nur schnell in der Migros, um Tomaten und andere Dinge für den Haushalt zu kaufen. Als ich an der Kasse war, habe ich den Raub beobachtet.»

Grosse Angst

Auf dem Video ist etwa zu sehen, wie der junge Mann mit seinen Händen an der Verkäuferin zerrt. Es kommt zum Gerangel. Die 31-Jährige, die ursprünglich aus Venezuela kommt, sagt: «Ich hatte grosse Angst. Ich wusste nicht, ob der Täter vielleicht eine Waffe oder andere gefährliche Gegenstände dabei hat.»

Kundin filmt Überfall: Video zeigt Gerangel zwischen Kassiererin und Teenager ( 00:47 )

Die Verkäuferin habe noch versucht, den Täter aufzuhalten, während Kunden den Laden verliessen. Schliesslich sei es dem Räuber gelungen, an das Geld zu kommen und zu fliehen: «Weil ich hochschwanger bin, konnte ich nicht eingreifen», sagt Morillo.

Eine weitere Augenzeugin sei bereits dabei gewesen, die Polizei zu alarmieren. Deshalb habe Morillo ein Video des Vorfalls aufgenommen. «Ich habe es der Polizei zur Verfügung gestellt», sagt die Schwangere, die kurz vor dem errechneten Geburtstermin ist.

Täter verhaftet

Die Migros bestätigt den Vorfall auf Blick-Anfrage. «Ja, leider hat in der Migros in Kollbrunn am Donnerstag ein Überfall stattgefunden», sagt Sprecher Lukas Aebersold. Mit Blick auf die laufenden polizeilichen Ermittlungen dürfe man aktuell keine weiteren Auskünfte erteilen. Nur so viel: «Der betroffenen Mitarbeiterin geht es so weit gut.»

Werbung

Auch der Kantonspolizei Zürich ist der Fall bekannt. Der mutmassliche Täter wurde am frühen Sonntagmorgen verhaftet. Der 16-jährige Afghane wird nach der polizeilichen Befragung der Jugendanwaltschaft zugeführt.

Täter ist Asylbewerber

Gemäss Blick-Recherchen handelt es sich beim Teenager um einen Asylsuchenden. Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich, bestätigt auf Blick-Anfrage, dass der Täter ein vorläufig aufgenommener Asylbewerber ist.

Der Mann hat gemäss Blick-Informationen bereits in der Vergangenheit Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So soll er einem anderen Teenager vor kurzem durch seine «krassen Turnschuhe» aufgefallen sein, als er zwischen dem Durchgangszentrum und dem Bahnhof herumgelungert sei.

Ausserdem soll der junge Täter polizeibekannt sein: Er soll schon mehrmals versucht haben, in Kollbrunn Straftaten zu begehen – er habe zum Beispiel erfolglos versucht, in den verschlossenen Bahnhofkiosk einzubrechen. Kapo-Sprecherin Surber möchte sich hierzu nicht äussern.

Werbung

Filmerin Morillo hofft, dass der Täter für den Überfall in Kollbrunn bestraft wird. «Es muss etwas passieren, denn normalerweise ist das ein sehr beschauliches Dorf.» Jeder kenne jeden. «Es hat hier viele Kinder.» So ein Überfall sei nicht normal im Quartier.