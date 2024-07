Am Donnerstag kam es in der Migros-Filiale in Kollbrunn ZH zu einem Raubüberfall. Eine Kundin filmte den Vorfall, während sich die Kassiererin dem Teenager vergeblich in den Weg stellte.

1/4 Die Kassiererin versuchte noch, den Räuber aufzuhalten.

Denis Molnar Journalist

Skrupellos und ohne jede Hemmung überfiel am Donnerstag ein Teenager in Kollbrunn ZH die Migros-Filiale und machte sich mit Fäusten und Tritten an der Kasse zu schaffen, wie Videoaufnahmen zeigen. Die Verkäuferin versuchte noch, ihn aufzuhalten, während Kunden den Laden verliessen. Schliesslich gelangte der Räuber an das Geld und konnte damit fliehen.

Die Migros bestätigt den Vorfall auf Blick-Anfrage. «Ja, leider hat in der Migros Kollbrunn am Donnerstag ein Überfall stattgefunden», sagt Sprecher Lukas Aebersold. Mit Blick auf die laufenden polizeilichen Ermittlungen dürfe man aktuell keine weiteren Auskünfte erteilen. Nur so viel: «Der betroffenen Mitarbeiterin geht es so weit gut.»

Auch der Kantonspolizei Zürich ist der Fall bekannt. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Auch hier hält man sich wegen der laufenden Ermittlungen bedeckt. Klar ist aber: Er ist der Polizei bereits bekannt.