Mädchen (†5) von Auto erfasst – tot

Tragischer Unfall in Uetikon am See ZH

In Uetikon am See ZH kam es am Dienstag zu einem tragischen Unfall. Gegen Mittag bog gemäss der Kantonspolizei ein 63-jähriger Autolenker nach rechts ab. Dabei kollidierte er aus bislang noch unklaren Gründen mit einem fünfjährigen Mädchen. «Es wurde so schwer verletzt, dass es trotz Reanimation auf der Unfallstelle verstorben ist», teilt ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich mit.

Der Unfallhergang wird nun durch das forensische Institut geklärt. Zudem wurde nebst der Spurensicherung zur Betreuung der Angehörigen ein Notfallseelsorger aufgeboten.

Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrszug Hinwil unter der Telefonnummer 058 648 65 90 zu melden.