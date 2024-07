Am Sonntag haben die Behörden am Flughafen Zürich 47 Kilogramm Kokain sichergestellt. Fünf Personen wurden im Zusammenhang mit dem Fund verhaftet.

Der Polizei sind am Flughafen in Kloten mehrere Drogenschmuggler ins Netz gegangen.

Marian Nadler Redaktor News

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit hat die Kantonspolizei Zürich am Sonntag am Flughafen Zürich rund 47 Kilogramm Kokain sichergestellt und in der Folge fünf Täter festgenommen.

Bei der Kontrolle eines Gepäckstücks stellten Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit darin eine grössere Menge Kokain fest. Die Ermittlungen der sofort beigezogenen Kantonspolizei Zürich führten schliesslich zur Sicherstellung von insgesamt 47 Kilogramm Kokain und zur Verhaftung von fünf mutmasslichen Drogenhändlern.

Die Festgenommenen sind zwischen 25 und 40 Jahre alt, alle albanischer Nationalität und im Ausland wohnhaft. Nach den polizeilichen Einvernahmen wurden die Männer der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.